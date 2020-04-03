وزير الإعلام يطالب المواطنين بالالتزام في بداية الأسبوع الثامن لـ'كورونا'

طالب أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، المواطنين، ضرورة الالتزام بكل القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، والإجراءات الاحتازية لمواجهة وباء فيروس كورونا المستجد.





وقال وزير الإعلام على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "على المواطن أن يلتزم بكل القرارات والإجراءات الاحترازية لمجابهة تفشي فيروس كورونا المستجد، وذلك في بدايات الأسبوع الثاني من بدء اتخاذ قرارات مجلش الوزراء على أرض الواقع، والأسبوع الثامن من الأزمة".





وكانت قد أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، أمس الخميس، عن خروج 22 حالة من المصابين بفيروس "كورونا" المستجد من مستشفى العزل، بينهم ألماني الجنسية و21 مصريًا، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 201 حالة حتى اليوم.





وأوضحت الوزارة أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 282 حالة، من ضمنهم الـ201 متعافي.





وأضافت أنه تم تسجيل 86 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، جميعهم من المصريين، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها سابقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 6 حالات جميعهم مصريين.





وقالت الوزارة إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.



