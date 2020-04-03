"صورة وأغنية".. تكشف شخصية نور اللبنانية في مسلسل "البرنس"



وظهرت الملامح الشعبية لنور من خلال ارتدائها الحجاب والعباءة لأول مرة، كما في صورة الكواليس، بالإضافة إلى أنها تعيش في منطقة شعبية يعيش فيها بطل المسلسل أيضًا، ولم يتوقع أحد أن تخرج من عباءة الفتاة ذات الطبقة العليا أو الأجنبية، لتؤدي دور فتاة شعبية، وحبيبة "البرنس" الشخصية التي يؤديها محمد رمضان.



وتعود نور لدراما رمضان بعد غيابها العام الماضي إذ كان آخر عمل لها في رمضان ما قبل الماضي وهو مسلسل "رحيم " مع النجم ياسر جلال.



مسلسل "البرنس" تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخي، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش وعدد آخر من الفنانين والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.



نور فنانة لبنانية، استطاعت لفت الأنظار إليها بفيلم شورت وفانلة وكاب، قبل أن تنطلق بالمشاركة في مجموعة من أهم الأعمال الفنية في السنوات الأخيرة، أبرزها "أصحاب ولا بيزنس" 2001، "كشف حساب" 2007، "عوكل" 2004، "ظرف طارق" و"مطب صناعي" 2006، "ملاكي إسكندرية" 2005 و"الرهينة" 2006.



وفي الدراما التلفزيونية شاركت نور في العديد من المسلسلات أشهرها "سرايا عابدين" في موسميه الأول والثاني بعامي 2014 و2015، و"الإكسلانس"2014، و"رحيم" 2018.



صورتان من كواليس مسلسل "البرنس" والأغنية الرسمية للعمل التي تم طرحها عبر القناة الرسمية لـ النجم محمد رمضان كفيلتان لتوضيح شخصية الفنانة نور اللبنانية في أحداث المسلسل المقرر أن يعرض في السباق الرمضاني المقبل.