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أكرم حسني يروج لمسلسله الرمضاني "رجالة البيت" عبر "إنستجرام"

الجمعة 03/أبريل/2020 - 05:17 م
رجالة البيت
رجالة البيت
روان هيثم
نشر الفنان أكرم حسني مجموعة من الصور الجديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتناولت هذه الصور بوستر للمسلسل الرمضاني "تيمون وبومبا" الذي تم تغيير اسمه ل ''رجالة البيت".

وكتب "حسني" على هذه الصور قائلا: "تيمون وبومبا سابقا، رجالة البيت حاليا معادنا رمضان 2020".

وعلق أحد المتابعين عليه قائلا: ربنا معاكم ويوفقكم منتظرين بشدة، ويارب رمضان يجي على خير واحنا مطمنين وفرحانين.

وفي سياق أخر قام فريق عمل هذا المسلسل بإستئناف تصوير باقي الحلقات بعد العطلة التي وضعتهم بها ظروف الحجر المنزلي.

وتدور أحداث المسلسل في حلقات منفصلة، وشارك في بطولته كلا من أحمد فهمي، لطفى لبيب، بيومي فؤاد، ويزو، عارفة عبد الرسول، وأخرون، وهو من تأليف "أيمن وتار"، وإخراج "أحمد الجندي".

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