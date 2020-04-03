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نشرة حوادث " الفجر": جثة سيدة في حدائق القبة.. ومقتل عامل بفيوم

الجمعة 03/أبريل/2020 - 04:47 م
بوابة الفجر
داليا عادل
شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الجمعة، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز تلك الأخبار:

كشف مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة، عن تفاصيل جديدة في العثور على جثة سيدة مقتولة داخل شقتها بمنطقة حدائق القبة.

المصدر قال في تصريحات إلى "الفجر": إن الجثة لسيدة سبعينية العمر وتقيم بمفردها داخل شقتها.

أقدم حارس عقار سابق، على سرقة عيادة طبيب، في المعادي، لتنطبق عليه مقولة "حاميها حراميها"، حتى تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه، ولتقرر النيابة حبسه بتهمة سرقة أجهزة كهربائية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت بسرعة تحريات المباحث حول الصحيفة الجنائية للمتهم. 

نجح ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة في ضبط أربعة عناصر إجرامية بمركز أطفيح، جنوب المحافظة، لقيامهم بالإتجار في المواد المخدرة وعُثر بحوزتهم 250 جرام لمخدر الحشيش و550 قرص مخدر، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، من كشف ملابسات واقعة مقتل أحد الأشخاص وضبط مرتكبي الواقعة

وتبلغ لمركز شرطة الفيوم بمديرية أمن الفيوم بغياب عامل، مقيم بدائرة المركز.

وجه النائب العام، المستشار حمادة الصاوي، سائر النيابات بالجمهورية، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية؛ للتصدِّي لِمَا يُعرَض على عليها من محاضر وبلاغات مخالفةُ البعض لقرارات حظر الانتقال أو التحرك بالطرق.

وكذلك اتخاذ اللازم مع استغلال آخرين الظروف الراهنة للغش بالأدوات والمواد الطبية الوقائية وبعض السلع الاستراتيجية ومستلزمات المعيشة الضرورية، وتخزين كميات كبيرة منها لاحتكارها وبيعها بأزيد من الأسعار الرسمية المُقرَّرة، وعدم الالتزام بغلق المحال -المُقرَّر غلقها- في المواعيد المُحدَّدة لذلك؛ كل هذا محاولة منهم لاستغلال ما تمرُّ به البلاد من ظروف استثنائية للتكسُّب بطريق غير مشروع.




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