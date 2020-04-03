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حصاد البورصة : قيم التداول تهبط لـ 16 مليار جنيه بأول أسبوع حظرالتجوال

الجمعة 03/أبريل/2020 - 04:38 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير

حصاد البورصة المصرية 

تراجعت  قيم التداولات  بالبورصة المصرية خلال الأسبوع المنتهي، حيث وصلت الي 16 مليار جنيه فقط، من خلال التعامل على مليار ورقة مالية، عبر تنفيذ 113 ألف عملية بيع وشراء ، مقارنة بـتداولات بلغت 61 مليار جنيه الأسبوع السابق بعد القرارات التحفيزية التي إتخذتها الحكومة المصرية بضح حوالي 23 مليار جنيه من بينهم 3 مليار من قبل البنك الاهلي وبنك مصر و20 مليار جنيه تم توجيههم من قبل الحكومة المصرية وذلك لتنشيط السوق في ظل الأزمة الراهنة والمتعلقة بفيروس كورونا ،  وتم التداول خلال الأسبوع الماضي  بأحجام وصلت الي  1.44 مليار ورقة مالية، من خلال 131 ألف عملية.

وكان نصيب السندات من التعاملات 78.77% من تداولات داخل المقصورة، فيما كان نصيب الأسهم 12.23%.  

وخسرت البورصة المصرية خلال الأسبوع المنتهي نحو 11.6 مليار جنيه ، ليغلق عند مستوى 528.4 مليار جنيه،  بنسبة هبوط 2.13% مقارنة بـ 540 مليار جنيه الأسبوع الماضي.

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية  EGX30 بنسبة 4.6% منهيا التعاملات عند مستوى 9455 نقطة، بينما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة  3.8% إلى مستوى 995.4 نقطة، وهبط مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.14%، إلى 1024.3 نقطة.

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حظرالتجوال 13 الف

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