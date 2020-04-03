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العراق: تسجيل حالة إصابة جديدة بـ كورونا في محافظة الأنبار

الجمعة 03/أبريل/2020 - 04:43 م
بوابة الفجر
الفجر
أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الجمعة، تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في محافظة الأنبار.

ويذكر أن أعلنت وزارة الصحة العراقية، أمس الخميس، تسجيل حالتي وفاة و٤٤ إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) خلال الـ24 ساعة الأخيرة.


وذكرت الوزارة في بيان أنَّ الإصابات الجديدة موزعة كالآتي: بغداد الكرخ (1)، مدينة الطب (1)، البصرة (٥)، النجف (١٠)، السليمانية (12)، كربلاء (٧)، أربيل (٢)، كركوك (٥) وديوانية (١).

ولفتت إلى تسجيل حالتي وفاة جديدة؛ في كل من بغداد الرصافة والبصرة، فيما سجلت 20 حالة شفاء جديدة، موزعة كالآتي بغداد الكرخ (١)، النجف (١٠)، كربلاء (٦) والبصرة (٣).

وأشارت وزارة الصحة إلى أن العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس ارتفع إلى ٧٧٢ حالة، والوفيات ٥٤، وحالات الشفاء ٢٠٢.

ووجه رئيس الأركان العراقي عثمان الغانمي، الخميس، بتخصيص عدد من أفواج الجيش لتعزيز إجراءات حظر التجوال في البلاد، وغلق أي منطقة تظهر فيها إصابات بفيروس كورونا المستجد بالكامل.  

وقالت وزارة الدفاع العراقية، في بيان، إنه "استنادا لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة بتخويل الجيش بالمساعدة في معالجة وباء كورونا ترأس الغانمي المؤتمر الاستثنائي الخاص المنعقد في 24/3/2020 بحضور معاونيه للعمليات وقائد عمليات بغداد وعدد من ضباط هيئة الركن".

وأضاف البيان أنه "تقرر خلال الاجتماع تخصيص عدد من أفواج الجيش العراقي لتعزيز إجراءات الحضر ومساندة قوات الشرطة بالسرعة الممكنة، وتخويل معاون رئيس أركان الجيش للعمليات بالاتصال بالمحافظين وقادة الشرطة".

وتابع: "سيتم طبع ملصقات ومنشورات توعوية وإلقاؤها بواسطة طائرات القوة الجوية وطيران الجيش، وتوفير مستلزمات التطهير والتعقيم".

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