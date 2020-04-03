فاتورة الخط الأرضي لشهر أبريل الجاري 2020 ورابط الاستعلام بالخطوات





فاتورة التليفون الأرضي لشهر أبريل لن يتبقى على سدادها إلا أيام معدودة ويبحث الكثير من المواطن على طرق الدفع وعن طريقة الإستعلام عن قيمة الفاتورة نظراً بأن الكثير يجلس في المنزل بسبب فيروس كورونا ولا يريدون أن تنقطع الخدمة والإتصال عنها لأن الخط الأرضي يساعدهم في الإتصال بالإنترنت لمتابعة التعليمات والأخبار الجديدة التي تقوم الوزارة بالإعلان عنها وزارة الصحة المصرية حفاظاً على حياة المواطن لأان في حالة قطع الإتصال ينقطع الإنترنت ولن يعود إلا بعد سداد قيمة الفاتورة المستحقة الدفع وهذا ما جعل الشركة المصرية للاتصالات تقدم لجميع العملاء المشتركين على الإنترنت نت المنزلي 20% من السرعة وتمددهم بالكثير من المزايا لكي يتمتعون بأفضل سرعة وخدمة، كما تقدم الشركة عروض مميزة على مدار الشهر يمكن الإشتراك عليها من خلال تحميل التطبيق الرسمي الخاص بهم على الهاتف المحمول والتعرف على كل جديد من العروض.





أعلنت وزارة الأتصالات عن طرق سداد فاتورة شهر أبريل 2020، ولن يتبقى سوى أيام معدودة لدفع الفواتير المستحقة، واعلنت الشركة عن طرق الدفع الإلكتروني عبر رقم الهاتف، ويمكنك السداد عن طريق الإنترنت، بسبب أزمة كورونا وحرص الدولة على المواطنين.









فاتورة الخط الأرضي لشهر أبريل الجاري 2020 ورابط الاستعلام بالخطوات





تسعى الشركة المصرية للاتصالات لكي تقدم أفضل خدمة و بأقل تكلفة وأن الفاتورة الخاصة بالخط الأرضي يتم سدادها ثلاثة أشهر وتعطي الشركة فترة سماح ولكن للاستقبال فقط وليس للأرسال وبعد الدفع تعود الخدمة مجداً إرسال واستقبال، قامت الشركة منذ شهرين بتوفير خاصية جديدة على التليفون الأرضي وهي إظهار بيان الطالب لكي يتمكن المشتركة من معرفة الأشخاص الذي يتصلون قبل الرد ترقبوا معنا الفقرات التالية لمعرفة رابط الاستعلام عن فاتورة الأرضي شهر أبريل 2020.









طرق دفع فاتورة الخط الأرضي أبريل 2020





الدفع بفيزا كارت.





الدفع من ماكينات مصاري.





الدفع من ماكينات فوري.





الدفع من فروع الشركة.





الدفع من الهاتف المحمول.



