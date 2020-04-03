Advertisements

فاتورة الخط الأرضي لشهر أبريل الجاري 2020 ورابط الاستعلام بالخطوات

الجمعة 03/أبريل/2020 - 04:47 م
فاتورة التليفون الأرضي
فاتورة التليفون الأرضي
فاتورة الخط الأرضي لشهر أبريل الجاري 2020 ورابط الاستعلام بالخطوات

فاتورة التليفون الأرضي لشهر أبريل لن يتبقى على سدادها إلا أيام معدودة ويبحث الكثير من المواطن على طرق الدفع وعن طريقة الإستعلام عن قيمة الفاتورة نظراً بأن الكثير يجلس في المنزل بسبب فيروس كورونا ولا يريدون أن تنقطع الخدمة والإتصال عنها لأن الخط الأرضي يساعدهم في الإتصال بالإنترنت  لمتابعة التعليمات والأخبار الجديدة التي تقوم الوزارة بالإعلان  عنها وزارة الصحة المصرية حفاظاً على حياة المواطن لأان في حالة قطع الإتصال ينقطع الإنترنت ولن يعود إلا بعد سداد قيمة الفاتورة المستحقة الدفع وهذا ما جعل الشركة المصرية للاتصالات تقدم لجميع العملاء المشتركين على الإنترنت نت المنزلي 20% من السرعة وتمددهم بالكثير من المزايا لكي يتمتعون بأفضل سرعة وخدمة، كما تقدم الشركة عروض مميزة على مدار الشهر يمكن الإشتراك عليها من خلال تحميل التطبيق الرسمي الخاص بهم على الهاتف المحمول والتعرف على كل جديد من العروض.

أعلنت وزارة الأتصالات عن طرق سداد فاتورة شهر أبريل 2020، ولن يتبقى سوى أيام معدودة لدفع الفواتير المستحقة، واعلنت الشركة عن طرق الدفع الإلكتروني عبر رقم الهاتف، ويمكنك السداد عن طريق الإنترنت، بسبب أزمة كورونا وحرص الدولة على المواطنين.


فاتورة الخط الأرضي لشهر أبريل الجاري 2020 ورابط الاستعلام بالخطوات

تسعى الشركة المصرية للاتصالات لكي تقدم أفضل خدمة و بأقل تكلفة وأن الفاتورة الخاصة بالخط الأرضي يتم سدادها ثلاثة أشهر وتعطي الشركة فترة سماح ولكن للاستقبال فقط وليس للأرسال وبعد الدفع تعود الخدمة مجداً إرسال واستقبال، قامت الشركة منذ شهرين بتوفير خاصية جديدة على التليفون الأرضي وهي إظهار بيان الطالب لكي يتمكن المشتركة من معرفة الأشخاص الذي يتصلون قبل الرد ترقبوا معنا الفقرات التالية لمعرفة رابط الاستعلام عن فاتورة الأرضي شهر أبريل 2020.


طرق دفع فاتورة الخط الأرضي أبريل 2020

الدفع بفيزا كارت.

الدفع من ماكينات مصاري.

الدفع من ماكينات فوري.

الدفع من فروع الشركة.

الدفع من الهاتف المحمول.

للعلم دفع الفاتورة عن طريق إدخال كود المحافظة والرقم الأرضي.

فاتورة الخط الأرضي لشهر أبريل الجاري 2020 ورابط الاستعلام بالخطوات

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فاتورة الخط الأرضي لشهر أبريل الجاري 2020 طرق دفع فاتورة الخط الأرضي أبريل 2020 رابط الاستعلام عن فاتورة الخط الأرضي لشهر أبريل

أخبار تهمك

علماء يفجرون مفاجأة تسعد الملايين بشأن علاج كورونا.. ولكن هناك خبر سيئ

منذ حوالي 21 ساعة

مجلس الوزراء يعلن موعد انتهاء مرحلة الخطر في مواجهة كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

الصحة العالمية تحذر دول المنطقة من كارثة وتطالبها بـ حجر "أكثر صرامة"

منذ حوالي 8 ساعات

شكر للسيسي وتحذير للشرق الأوسط.. 3 رسائل مهمة من "الصحة العالمية"

منذ ساعتين و 11 دقيقة

عاجل| أول علاج مصري لـ"كورونا".. وتكليفات وزارية بسرعة الإنجاز

منذ يومين

مفاجأة.. أحمد فتحي يكشف سبب رحيله عن الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل|| شاهد.. تدهور خطير في صحة الملحن خالد عادل بعد إصابته بتسمم دموي (صور)

منذ حوالي 12 ساعة

هل يمد حظر التجوال أسبوعين آخرين؟.. مجلس الوزراء يحسم الأمر

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. قرارات جديدة من النائب العام بشأن مخالفي إجراءات مواجهة كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يقترب من حسم كبرى صفقاته الصيفية

منذ ساعة و 23 دقيقة

مصدر"حكومي" يكشف توقيت أعلان أسعار البنزين والسولار الجديدة

منذ ساعة الا ربع

كوفيد-19.. مستجدات هامة في الصين ومفاجأة حول علاج كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

أحمد فتحي يكشف مفاجأة حول رحيله عن الأهلي

منذ أقل من ساعة

مفاجأة صادمة بشأن كارثة سببها بعض العائدين من الخارج

منذ حوالي 9 ساعات

آخرها "أبو ربيع".. 6 قرى مصرية عُزلت لمنع تفشي كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يعاقب أحمد فتحي بالرغم من رحيله

منذ ساعتين و 45 دقيقة

موضوعات متعلقة

موقع المصرية للاتصالات.. استعلم عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر أبريل 2019 وطرق سداد الفاتورة عبر خدمة فوري

استعلم عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر أبريل 2019 الربع سنوية وطرق الدفع وتقديم الشكاوي إلكترونيا عبر المصرية للاتصالات

استعلم عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر أبريل 2019 الربع سنوية إلكترونيا عبر رابط المصرية للاتصالات

برقم التليفون.. استعلم عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر أبريل 2019 وطرق السداد (أونلاين)عبر موقع المصرية للاتصالات

عن طريق موقع الرسمي المصرية للاتصالات WE.. استعلم عن فاتورة التليفون الأرضي شهر أبريل 2019 وطريقة وسدادها عبر الانترنت

أسهل طريقة للاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالرقم شهر أبريل 2019.. رابط موقع المصرية للاتصالات وطرق سدادها أونلاين

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:49 ص

هل يمد حظر التجوال أسبوعين آخرين؟.. مجلس الوزراء يحسم الأمر

مجلس الوزراء يعلن موعد انتهاء مرحلة الخطر في مواجهة كورونا

08:28 ص

شكر للسيسي وتحذير للشرق الأوسط.. 3 رسائل مهمة من "الصحة العالمية"

03:05 م

آخرها "أبو ربيع".. 6 قرى مصرية عُزلت لمنع تفشي كورونا

01:42 م

مفاجأة صادمة بشأن كارثة سببها بعض العائدين من الخارج

08:35 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: دروس فيروس كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مبادرة الفجر "إحنا فى ضهرك".. خليك فى البيت وإحنا هنوصل شكوتك للمسئولين

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: "كورونا" يفجر الخلافات بين دول العالم