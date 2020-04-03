خاص - الأهلي يتراجع عن ضم بديل فتحي

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اقترب مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، من التراجع عن إتمام التعاقد مع نجم المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



وأكد مصدر داخل القلعة الحمراء، إحتمالية التراجع عن تفعيل التعاقد مع رجب بكار ظهير أيمن فريق بيراميدز سبورت، خلال الموسم الجديد.



وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي": "لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح، طالبت بالتريث في تفعيل عقد بكار، بسبب عامل السن".



وتابع: "اللجنة ترى بأن هناك أسماء صغيرة في السن وقادرة على قيادة الجبهة اليمنى لعدة مواسم مقبلة، بالرغم من التأكيد على إمكانيات بكار الفنية".



وأشارت تقارير في وقت سابق، عن نجاح الأهلي في الحصول على توقيع رجب بكار صاحب الـ30 عامًا، لتعويض رحيل أحمد فتحي والذي ينتهي تعاقده بنهاية الموسم الجاري.