Advertisements

تصريح مفاجيء من مدرب الهلال

الجمعة 03/أبريل/2020 - 04:51 م
لوشيسكو
لوشيسكو
وكالات
أكد لوشيكسو المدير الفني لفريق الهلال السعودي، أنه كان في حاجة ماسة لقضاء عطلة قصيرة، وذلك بعد إيقاف الدوري السعودي بسبب تفشي وباء كورونا.

وقال لوشيسكو في تصريحات لموقع ديجي سبورت الروماني، نقلتها صحيفة الرياضية السعودية: "كنت في حاجة إلى عطلة، بسبب تداخل المباريات ونتيجة المباريات الكثيرة التي أدرتها خلال العام الماضي، الذي كان صعباً وطويلاً للغاية، لكن المشكلة الوحيدة حالياً أننا لا نستطيع الخروج من المنزل".

وحول وضع الطاقم المساعد له في السعودية، أوضح مدرب الهلال أن الفريق لديه ثلاثة مدربين فعليين، وأنهم وضعوا خطة يقومون بتحديثها في نهاية كل أسبوع، من أجل البقاء على اتصال مع اللاعبين عبر الهاتف.

وأشار المدرب إلى معاناة 3 لاعبين بالفريق من القلق، دون ذكر أسمائهم، بسبب وجودهم دون عائلاتهم، مما يجعلهم في وضع صعب بعض الشيء، نتيجة القلق المضاعف واستمرار حالة العزل في معظم بلدان العالم.

أخبار تهمك

الزمالك يقترب من حسم كبرى صفقاته الصيفية

منذ ساعة و 23 دقيقة

مصدر"حكومي" يكشف توقيت أعلان أسعار البنزين والسولار الجديدة

منذ ساعة الا ربع

كوفيد-19.. مستجدات هامة في الصين ومفاجأة حول علاج كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

علماء يفجرون مفاجأة تسعد الملايين بشأن علاج كورونا.. ولكن هناك خبر سيئ

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. الأهلي يعاقب أحمد فتحي بالرغم من رحيله

منذ ساعتين و 44 دقيقة

شكر للسيسي وتحذير للشرق الأوسط.. 3 رسائل مهمة من "الصحة العالمية"

منذ ساعتين و 11 دقيقة

عاجل|| شاهد.. تدهور خطير في صحة الملحن خالد عادل بعد إصابته بتسمم دموي (صور)

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة صادمة بشأن كارثة سببها بعض العائدين من الخارج

منذ حوالي 9 ساعات

أحمد فتحي يكشف مفاجأة حول رحيله عن الأهلي

منذ أقل من ساعة

الصحة العالمية تحذر دول المنطقة من كارثة وتطالبها بـ حجر "أكثر صرامة"

منذ حوالي 8 ساعات

آخرها "أبو ربيع".. 6 قرى مصرية عُزلت لمنع تفشي كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. قرارات جديدة من النائب العام بشأن مخالفي إجراءات مواجهة كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

هل يمد حظر التجوال أسبوعين آخرين؟.. مجلس الوزراء يحسم الأمر

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة.. أحمد فتحي يكشف سبب رحيله عن الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل| أول علاج مصري لـ"كورونا".. وتكليفات وزارية بسرعة الإنجاز

منذ يومين

مجلس الوزراء يعلن موعد انتهاء مرحلة الخطر في مواجهة كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:49 ص

هل يمد حظر التجوال أسبوعين آخرين؟.. مجلس الوزراء يحسم الأمر

مجلس الوزراء يعلن موعد انتهاء مرحلة الخطر في مواجهة كورونا

08:28 ص

شكر للسيسي وتحذير للشرق الأوسط.. 3 رسائل مهمة من "الصحة العالمية"

03:05 م

آخرها "أبو ربيع".. 6 قرى مصرية عُزلت لمنع تفشي كورونا

01:42 م

مفاجأة صادمة بشأن كارثة سببها بعض العائدين من الخارج

08:35 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: دروس فيروس كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مبادرة الفجر "إحنا فى ضهرك".. خليك فى البيت وإحنا هنوصل شكوتك للمسئولين

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: "كورونا" يفجر الخلافات بين دول العالم