تصريح مفاجيء من مدرب الهلال

أكد لوشيكسو المدير الفني لفريق الهلال السعودي، أنه كان في حاجة ماسة لقضاء عطلة قصيرة، وذلك بعد إيقاف الدوري السعودي بسبب تفشي وباء كورونا.





وقال لوشيسكو في تصريحات لموقع ديجي سبورت الروماني، نقلتها صحيفة الرياضية السعودية: "كنت في حاجة إلى عطلة، بسبب تداخل المباريات ونتيجة المباريات الكثيرة التي أدرتها خلال العام الماضي، الذي كان صعباً وطويلاً للغاية، لكن المشكلة الوحيدة حالياً أننا لا نستطيع الخروج من المنزل".





وحول وضع الطاقم المساعد له في السعودية، أوضح مدرب الهلال أن الفريق لديه ثلاثة مدربين فعليين، وأنهم وضعوا خطة يقومون بتحديثها في نهاية كل أسبوع، من أجل البقاء على اتصال مع اللاعبين عبر الهاتف.





وأشار المدرب إلى معاناة 3 لاعبين بالفريق من القلق، دون ذكر أسمائهم، بسبب وجودهم دون عائلاتهم، مما يجعلهم في وضع صعب بعض الشيء، نتيجة القلق المضاعف واستمرار حالة العزل في معظم بلدان العالم.



