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رسميًا.. الاتحاد الإنجليزي يكشف مستقبل البريميرليج

الجمعة 03/أبريل/2020 - 04:54 م
بوابة الفجر
أحمد عصام
كشف الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عن مستقبل البريميرليج وذلك بعد توقف النشاط الرياضي في الفترة الأخيرة بسبب انتشار فيروس كورونا من أجل التصدي لهذا الفيروس ومنع التجمعات.

ونشر الاتحاد الإنجليزي بيانا رسميا، حيث ‏أكد أن قبل كل شيء تم التأكيد مجددًا على أن الأولوية القصوى هي مساعدة صحة ورفاهية الأمة ومجتمعاتنا بما في ذلك اللاعبين والمدربين وموظفي الأندية ومشجعيها.

وان ‏يخضع تاريخ إعادة انطلاق الموسم للمراجعة المستمرة مع جميع أصحاب المصلحة، حيث يتطور تأثير جائحة كورونا ونحن نعمل معًا خلال هذا الوقت الصعب للغاية.

وأوضح الاتحاد الإنجليزي أن الدوري الممتاز يعمل بشكل وثيق مع كرة القدم المحترفة في هذا البلد وكذلك مع الحكومة والوكالات العامة وغيرها من أصحاب المصلحة المعنيين لضمان تحقيق اللعبة لحل تعاوني.

‏ومع ذلك فإن أي عودة للعب لن تكون إلا بدعم كامل من الحكومة وعندما يسمح الإرشاد الطبي بذلك، ‏واتفقت أندية الدوري الممتاز بالإجماع على استشارة لاعبيها فيما يتعلق بتخفيض الأجور المشروطة بما يصل إلى 30 ٪ من إجمالي الأجر السنوي.

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