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أزمة كورونا تعيد فيروز لـ الساحة من جديد

الجمعة 03/أبريل/2020 - 05:47 م
فيروز
فيروز
مصطفى فكيه
أعادت أزمة كورونا الفنانة فيروز لـ الساحة مرة أخرى، حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لها وهي تدعوا وتضرع إلى الله عز وجل أن يرفع الوباء ويحمي البلاد من فيروس كورونا المنتشر.

قائلة: "يا رب لماذا تقف بعيدًا.. لماذا تختفي في أزمنة الضيق.. لكلماتي اصغي يا رب.. تأمل صراخي.. استمع لصوت دعائي.. يا ملكي وإلهي.. لأني إليك أصلي.. اوجه صلاتي نحوك وانتظر.. انت تخلص الشعب البائس وأنت تضئ سراجي الرب إلهي ينير ظلماتي لولا أن الرب معيني لسكنت نفسي سريعًا.. أرض السكوت".

واستكملت دعاءها قائلة: "عند المساء يبيت البكاء وفي الصباح ترنم.. وأنا قلت في طمأنينتي لا أتزعز غلى الأبد ثابت القلب.. يا الله أغني وأرنم اعطينا عونًا في الضيق اللاب في السماء كرسيه.. الرب في هيكل قدسه عيناه تنظراه توكلوا عليه في كل حين يا قوم الله ملجأ لنا".

جدير بالذكر أن آخر ألبومات الفنانة فيروز كان من خلال ألبوم "ببالي"، والذي أصدرته عام 2017، وضمت به 10 أعمال غنائية، وتروي بهم مسيرتها الفنية الطويلة، وحكاياتها مع الغناء، والمسرح.

وكان أخر ظهور للفنانة فيروز عام 2011، وذلك بإحيائها مجموعة من الحفلات على مسرح "البلاتيا" في جونيه ساحل كسروان.

ولفيروز مسيرة فنية زاخرة بالأعمال، فهي الصوت الملائكي كما أطلق عليها البعض، وحفرت أعمالها سواء على المستوى المسرحي، أو الغنائي في وجدان الكثير بالوطن العربي، فاشتهرت كثيرًا بالأعمال الوطنية، ومن بينها "سألتك حبيبي"، و"أنا وشادي"، و"سهر الليالي"، وغيرها من الأغاني الشهيرة.

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فيروز طمأن اعمال الفنانه فيروز

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