أزمة كورونا تعيد فيروز لـ الساحة من جديد



جدير بالذكر أن آخر ألبومات الفنانة فيروز كان من خلال ألبوم "ببالي"، والذي أصدرته عام 2017، وضمت به 10 أعمال غنائية، وتروي بهم مسيرتها الفنية الطويلة، وحكاياتها مع الغناء، والمسرح.



وكان أخر ظهور للفنانة فيروز عام 2011، وذلك بإحيائها مجموعة من الحفلات على مسرح "البلاتيا" في جونيه ساحل كسروان.



ولفيروز مسيرة فنية زاخرة بالأعمال، فهي الصوت الملائكي كما أطلق عليها البعض، وحفرت أعمالها سواء على المستوى المسرحي، أو الغنائي في وجدان الكثير بالوطن العربي، فاشتهرت كثيرًا بالأعمال الوطنية، ومن بينها "سألتك حبيبي"، و"أنا وشادي"، و"سهر الليالي"، وغيرها من الأغاني الشهيرة.





واستكملت دعاءها قائلة: "عند المساء يبيت البكاء وفي الصباح ترنم.. وأنا قلت في طمأنينتي لا أتزعز غلى الأبد ثابت القلب.. يا الله أغني وأرنم اعطينا عونًا في الضيق اللاب في السماء كرسيه.. الرب في هيكل قدسه عيناه تنظراه توكلوا عليه في كل حين يا قوم الله ملجأ لنا".