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مشاهدة مسلسل قوت القلوب الحلقة 11.. الموعد والقنوات الناقلة والتردد

الجمعة 03/أبريل/2020 - 04:56 م
بوابة الفجر
تصدر مسلسل قوت القلوب الحلقة 11، اليوم الجمعة، 3 إبريل 2020، محرك بحث جوجل، بعد أن حقق نجاح كبير من بداية حلقته الأولي، ونسب مشاهدات عالية ويتابعه الكثير من الجمهور بالوطن العربي، وتدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق، وهو من بطولة الفنانة ماجدة زكي ومحمد أنور وخالد زكي ورانيا فريد شوقي وإسلام جمال وسهر الصايغ وكارولين عزمي وديانا هشام وهايدي رفعت واحمد خالد عنان والمسلسل من اخراج مجدي أبو عميرة.

ملخص الحلقة العاشرة من مسلسل قوت القلوب

شاهدنا في الحلقة السابقة من مسلسل قوت القلوب، قيام سالم بحبس إبنته جنة داخل غرفتها، بعد أن ذهبت إلى منزل خالد ابن قوت، وطلبها من صديقها الذهاب لخالد لينبهه بما ينوي والدها بالقايم به معهم، وقامت أيضًا بأرسال الدادة لوالدتها لكي تخبرها بما قام به والدها بها.

موعد مسلسل قوت القلوب الحلقة 11

يتشوق المتابعين لمشاهدة الحلقة 11 من مسلسل قوت القلوب، التي سيتم عرض الحلقة 11 من مسلسل قوت القلوب، غدًا السبت، الموافق 4 إبريل 2020، على قناة الحياة الحمراء، الذس سيذاع في تمام الساعة 9 مساءً والاعادة في الساعة 1 صباحًا، وتعرض أيضًا على قناة الحياة دراما في 10 مساءً والاعادة في 9 صباحًا.

تردد القنوات الناقلة لمسلسل قوت القلوب

تردد قناة الحياة الحمراء 2020
القمر الصناعي: النايل سات
التردد: 12207
الاستقطاب:رأسي (v)
معدل الترميز: 27500
معدل التصحيح: 56

تردد قناة الحياة دراما 2020
القمر الصناعي: نايل سات
التردد: 12437
الاستقطاب: عمودي
معدل الترميز: 27500
معامل التصحيح: 56

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