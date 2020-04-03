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أسعار الذهب المحلية اليوم الجمعة ..سعر الجرام يرتفع 5 جنيهات

الجمعة 03/أبريل/2020 - 04:53 م
أسعار الذهب اليوم الجمعة
أسعار الذهب اليوم الجمعة
الفجر الاقتصادي

حققت أسعار الذهب خلال التعاملات، اليوم الجمعه، ارتفاعات بقيمة 5 جنيها للجرام، في  وقت اغلقت فيه محلات الصاغه البيع والشراء أمام المواطنين بسب حظر التجوال الكلي المفروض يومي الجمعة والسبت.

 

 

وجاءت هذه الأرتفاعات  القوية في سعر جرام الذهب محليا، بعد صعود السعر العالمي بقيمة0.4 % بما يعادل 7 دولار ليصل سعر الأوقية العالمية إلى 1644.70 دولاًر.

 

وفي السوق المحلي، ارتفاع سعر جرام عيارال عيار 21 محليا إلى 695 جنيه للجرام، وزاد سعر عيار 18 إلى 595 جنيه للجرام، ووصل سعر عيار 24 إلى 794 جنيه للجرام، وبلغ سعر الجنيه الذهب قيمة 5560 جنيه.

وكانت أسعار الذهب سجلت استقرار  على مدار تعاملات اليومين الماضيين.

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