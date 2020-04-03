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الكشف عن اللاعبين الذين لا يُريدهم ميسي في برشلونة

الجمعة 03/أبريل/2020 - 04:57 م
ميسي
ميسي
الفجر الرياضي
فجرت تقارير صحفية إسبانية، مفاجآة من العيار الثقيل بشأن اللاعبين الذين لا يرغب الأرجنتيني ليونيل ميسي أسطورة برشلونة الإسباني استمرارهم مع الفريق الكتالوني خلال الفترة المقبلة.

وكشفت التقارير الصحفية، بأن ميسي يري بأن الرباعي "أومتيتي وكوتينيو وسيميدو وفيربو"، بالإضافة أيضًا إلى الفرنسي أنطوان جريزمان، لا يقدمون الإضافة الكبري للبلوجرانا، وأن بيعهم هو الحل الأنسب لجلب الأموال وتدعيم الفريق بصفقات أقوي وأفضل.

وكانت صحيفة "دون بالون" الإسبانية، أكدت بأن ميسي لا يرغب في استمرار الحارس نيتو وسيميدو وأومتيتي وفيربو وفيدال وراكيتيتش وعثمام ديميلي أيضًا.

ويرغب ميسي في أن يتعاقد فريقه مع البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، من أجل الموافقة على تجديد تعاقده مع الفريق الكتالوني.

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نيمار ليونيل ميسي كوتينيو ديميلي جريزمان برشلونة ألفجر

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