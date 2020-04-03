في ظل أزمة كورونا .. مبيعات "الأجانب " بالبورصة تسجل 1.2 مليار جنيه هذا الأسبوع

تسببت مبيعات المستثمرون الأجانب والعرب في تراجع مؤشرات البورصة المصرية خلال الأسبوع المنتهي ، حيث اضطروا لسحب نقودهم من السوق بعد الأزمة الراهنة والمتعلقة بإنتشار فيروس كورونا في معظم دول العالم ، وسجلت نسبة إستحواذهم علي السوق حوالي 32% ، فيما كان نصيب المستثمرين المحليون 68%.

وبلغت مبيعات الأجانب بالبورصة المصرية الأسبوع المنقضي 1.28 مليار جنيه بنسبة إستحواذ 28.4% ، فيما سجلت مبيعات العرب نحو 47.5 مليون جنيه بنسبة إستحواذ 3.6% .

وكشف التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية ، أن رأس المال السوقي قد فقد نحو 11.6 مليار جنيه ، ليغلق عند مستوى 528.4 مليار جنيه، بنسبة هبوط 2.13% مقارنة بـ 540 مليار جنيه الأسبوع الماضي.







