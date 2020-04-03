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في ظل أزمة كورونا .. مبيعات "الأجانب " بالبورصة تسجل 1.2 مليار جنيه هذا الأسبوع

الجمعة 03/أبريل/2020 - 04:50 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير



تسببت مبيعات المستثمرون الأجانب والعرب في تراجع مؤشرات البورصة المصرية خلال الأسبوع المنتهي ، حيث اضطروا لسحب نقودهم من السوق بعد الأزمة الراهنة والمتعلقة بإنتشار فيروس كورونا في معظم دول العالم ،  وسجلت نسبة إستحواذهم علي السوق حوالي 32% ، فيما كان نصيب المستثمرين المحليون 68%.

وبلغت مبيعات الأجانب بالبورصة المصرية الأسبوع المنقضي  1.28 مليار جنيه بنسبة إستحواذ 28.4% ، فيما سجلت مبيعات العرب  نحو 47.5 مليون جنيه بنسبة إستحواذ 3.6% .

وكشف التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية ، أن رأس المال السوقي  قد فقد نحو 11.6 مليار جنيه ، ليغلق عند مستوى 528.4 مليار جنيه،  بنسبة هبوط 2.13% مقارنة بـ 540 مليار جنيه الأسبوع الماضي.


وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية  EGX30 بنسبة 4.6% منهيا التعاملات عند مستوى 9455 نقطة، بينما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة  3.8% إلى مستوى 995.4 نقطة، وهبط مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.14%، إلى 1024.3 نقطة.

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