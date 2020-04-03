Advertisements
في ظل أزمة كورونا .. مبيعات "الأجانب " بالبورصة تسجل 1.2 مليار جنيه هذا الأسبوع
الجمعة 03/أبريل/2020 - 04:50 م
نيفين سمير
تسببت مبيعات المستثمرون الأجانب والعرب في تراجع مؤشرات البورصة المصرية خلال الأسبوع المنتهي ، حيث اضطروا لسحب نقودهم من السوق بعد الأزمة الراهنة والمتعلقة بإنتشار فيروس كورونا في معظم دول العالم ، وسجلت نسبة إستحواذهم علي السوق حوالي 32% ، فيما كان نصيب المستثمرين المحليون 68%.
وبلغت مبيعات الأجانب بالبورصة المصرية الأسبوع المنقضي 1.28 مليار جنيه بنسبة إستحواذ 28.4% ، فيما سجلت مبيعات العرب نحو 47.5 مليون جنيه بنسبة إستحواذ 3.6% .
وكشف التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية ، أن رأس المال السوقي قد فقد نحو 11.6 مليار جنيه ، ليغلق عند مستوى 528.4 مليار جنيه، بنسبة هبوط 2.13% مقارنة بـ 540 مليار جنيه الأسبوع الماضي.
وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 4.6% منهيا التعاملات عند مستوى 9455 نقطة، بينما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 3.8% إلى مستوى 995.4 نقطة، وهبط مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.14%، إلى 1024.3 نقطة.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا