هولندا تعلن تسجيل 148 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا





أعلن المعهد الوطني للصحة العامة والبيئة في هولندا، اليوم الجمعة، عن وفاة 148 شخصا منذ يوم أمس بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد -19"، ليرتفع عدد الوفيات إلى 1487 حالة، وارتفعت عدد الإصابات إلى 15723 إصابة، وذلك بعد إصابة 1026 شخصا بالفيروس خلال الساعات الـ24 الآخيرة.





وذكر المعهد الهولندي في بيان نشر على الموقع الإلكتروني: أنه "خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية تم تأكيد وفاة 148 شخصا بفيروس كورونا، ليبلغ العدد الإجمالي للوفيات في هولندا 1487 حالة وفاة".





وتابع: "وقد تم تأكيد إصابة 1026 شخصا بالفيروس، ليصل العدد الكلي للإصابات في بلادنا إلى 15723 إصابة، بينما بلغ العدد الإجمالي للمرضى في المستشفيات 6286 مريضا، بعد تسجيل دخول 502 مريض منذ يوم أمس".





هذا وقالت وكالة الأنباء الهولندية "إن أو إس": إن "بلدية أمستردام ستقوم بتقييد الوصول إلى المنتزهات والحدائق العامة ابتداء من يوم الأحد المقبل، كما ستحظر الرحلات البحرية الترفيهية على القنوات المائية داخل المدينة".





وقالت رئيسة بلدية أمستردام فيمكا هالسيما: "في عطلة نهاية الأسبوع المقبلة، على جميع المواطنين الالتزام بتنفيذ الإجراءات"، موضحة أن "أولئك الذين لا يتبعون التعليمات بالابتعاد مسافة متر ونصف المتر على الأقل عن بعضهم يجب تغريمهم. وتبلغ غرامة انتهاك حظر التجمعات 390 يورو"، وفقًا لما نقلته الوكالة الهولندية .





ووفقاً لأحدث البيانات، تخطت عدد الإصابات بالفيروس عالميًا حاجز مليون و41 ألف حالة، وزاد عدد الوفيات عن 55 ألف حالة، في حين تماثل أكثر من 222 ألف شخص للشفاء.



