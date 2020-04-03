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هولندا تعلن تسجيل 148 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا
الجمعة 03/أبريل/2020 - 04:41 م
وكالات
أعلن المعهد الوطني للصحة العامة والبيئة في هولندا، اليوم الجمعة، عن وفاة 148 شخصا منذ يوم أمس بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد -19"، ليرتفع عدد الوفيات إلى 1487 حالة، وارتفعت عدد الإصابات إلى 15723 إصابة، وذلك بعد إصابة 1026 شخصا بالفيروس خلال الساعات الـ24 الآخيرة.
وذكر المعهد الهولندي في بيان نشر على الموقع الإلكتروني: أنه "خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية تم تأكيد وفاة 148 شخصا بفيروس كورونا، ليبلغ العدد الإجمالي للوفيات في هولندا 1487 حالة وفاة".
وتابع: "وقد تم تأكيد إصابة 1026 شخصا بالفيروس، ليصل العدد الكلي للإصابات في بلادنا إلى 15723 إصابة، بينما بلغ العدد الإجمالي للمرضى في المستشفيات 6286 مريضا، بعد تسجيل دخول 502 مريض منذ يوم أمس".
هذا وقالت وكالة الأنباء الهولندية "إن أو إس": إن "بلدية أمستردام ستقوم بتقييد الوصول إلى المنتزهات والحدائق العامة ابتداء من يوم الأحد المقبل، كما ستحظر الرحلات البحرية الترفيهية على القنوات المائية داخل المدينة".
وقالت رئيسة بلدية أمستردام فيمكا هالسيما: "في عطلة نهاية الأسبوع المقبلة، على جميع المواطنين الالتزام بتنفيذ الإجراءات"، موضحة أن "أولئك الذين لا يتبعون التعليمات بالابتعاد مسافة متر ونصف المتر على الأقل عن بعضهم يجب تغريمهم. وتبلغ غرامة انتهاك حظر التجمعات 390 يورو"، وفقًا لما نقلته الوكالة الهولندية.
ووفقاً لأحدث البيانات، تخطت عدد الإصابات بالفيروس عالميًا حاجز مليون و41 ألف حالة، وزاد عدد الوفيات عن 55 ألف حالة، في حين تماثل أكثر من 222 ألف شخص للشفاء.
هذا وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.
كما يذكر أن الصحة العالمية، قد صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الجاري، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.
ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.
وأجبر انتشار الفيروس دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر التجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.
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