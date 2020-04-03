Advertisements

هولندا تعلن تسجيل 148 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

الجمعة 03/أبريل/2020 - 04:41 م
بوابة الفجر
وكالات

أعلن المعهد الوطني للصحة العامة والبيئة في هولندا، اليوم الجمعة، عن وفاة 148 شخصا منذ يوم أمس بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد -19"، ليرتفع عدد الوفيات إلى 1487 حالة، وارتفعت عدد الإصابات إلى 15723 إصابة، وذلك بعد إصابة 1026 شخصا بالفيروس خلال الساعات الـ24 الآخيرة.

وذكر المعهد الهولندي في بيان نشر على الموقع الإلكتروني: أنه "خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية تم تأكيد وفاة 148 شخصا بفيروس كورونا، ليبلغ العدد الإجمالي للوفيات في هولندا 1487 حالة وفاة".

وتابع: "وقد تم تأكيد إصابة 1026 شخصا بالفيروس، ليصل العدد الكلي للإصابات في بلادنا إلى 15723 إصابة، بينما بلغ العدد الإجمالي للمرضى في المستشفيات 6286 مريضا، بعد تسجيل دخول 502 مريض منذ يوم أمس".

هذا وقالت وكالة الأنباء الهولندية "إن أو إس": إن "بلدية أمستردام ستقوم بتقييد الوصول إلى المنتزهات والحدائق العامة ابتداء من يوم الأحد المقبل، كما ستحظر الرحلات البحرية الترفيهية على القنوات المائية داخل المدينة".

وقالت رئيسة بلدية أمستردام فيمكا هالسيما: "في عطلة نهاية الأسبوع المقبلة، على جميع المواطنين الالتزام بتنفيذ الإجراءات"، موضحة أن "أولئك الذين لا يتبعون التعليمات بالابتعاد مسافة متر ونصف المتر على الأقل عن بعضهم يجب تغريمهم. وتبلغ غرامة انتهاك حظر التجمعات 390 يورو"، وفقًا لما نقلته الوكالة الهولندية.

ووفقاً لأحدث البيانات، تخطت عدد الإصابات بالفيروس عالميًا حاجز مليون و41 ألف حالة، وزاد عدد الوفيات عن 55 ألف حالة، في حين تماثل أكثر من 222 ألف شخص للشفاء.

هذا وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

كما يذكر أن الصحة العالمية، قد صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الجاري، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وأجبر انتشار الفيروس دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر التجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

هولندا كورونا فيروس كورونا فيروس

أخبار تهمك

الصحة العالمية تحذر دول المنطقة من كارثة وتطالبها بـ حجر "أكثر صرامة"

منذ حوالي 8 ساعات

مجلس الوزراء يعلن موعد انتهاء مرحلة الخطر في مواجهة كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

مصدر"حكومي" يكشف توقيت أعلان أسعار البنزين والسولار الجديدة

منذ ساعة الا ربع

عاجل| أول علاج مصري لـ"كورونا".. وتكليفات وزارية بسرعة الإنجاز

منذ يومين

هل يمد حظر التجوال أسبوعين آخرين؟.. مجلس الوزراء يحسم الأمر

منذ حوالي 8 ساعات

آخرها "أبو ربيع".. 6 قرى مصرية عُزلت لمنع تفشي كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. أحمد فتحي يكشف سبب رحيله عن الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل|| شاهد.. تدهور خطير في صحة الملحن خالد عادل بعد إصابته بتسمم دموي (صور)

منذ حوالي 12 ساعة

كوفيد-19.. مستجدات هامة في الصين ومفاجأة حول علاج كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة صادمة بشأن كارثة سببها بعض العائدين من الخارج

منذ حوالي 9 ساعات

أحمد فتحي يكشف مفاجأة حول رحيله عن الأهلي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الأهلي يعاقب أحمد فتحي بالرغم من رحيله

منذ ساعتين و 46 دقيقة

علماء يفجرون مفاجأة تسعد الملايين بشأن علاج كورونا.. ولكن هناك خبر سيئ

منذ حوالي 21 ساعة

شكر للسيسي وتحذير للشرق الأوسط.. 3 رسائل مهمة من "الصحة العالمية"

منذ ساعتين و 12 دقيقة

عاجل.. قرارات جديدة من النائب العام بشأن مخالفي إجراءات مواجهة كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يقترب من حسم كبرى صفقاته الصيفية

منذ ساعة و 24 دقيقة

موضوعات متعلقة

163 إصابة جديدة بفيروس كورونا في بريطانيا

السلطات الألمانية تسجل 266 حالة وفاة و43 ألف إصابة بكورونا

الصحة التركية: ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 75 حالة

كورونا.. الولايات المتحدة الأمريكية تتجاوز الـ 100 ألف إصابة

الولايات المتحدة.. إصابة سيناتور بفيروس كورونا

ترامب: اختبار 140 ألف مريض يوميًا للوصول للقاح كورونا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:49 ص

هل يمد حظر التجوال أسبوعين آخرين؟.. مجلس الوزراء يحسم الأمر

مجلس الوزراء يعلن موعد انتهاء مرحلة الخطر في مواجهة كورونا

08:28 ص

شكر للسيسي وتحذير للشرق الأوسط.. 3 رسائل مهمة من "الصحة العالمية"

03:05 م

آخرها "أبو ربيع".. 6 قرى مصرية عُزلت لمنع تفشي كورونا

01:42 م

مفاجأة صادمة بشأن كارثة سببها بعض العائدين من الخارج

08:35 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: دروس فيروس كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مبادرة الفجر "إحنا فى ضهرك".. خليك فى البيت وإحنا هنوصل شكوتك للمسئولين

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: "كورونا" يفجر الخلافات بين دول العالم