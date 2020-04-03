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تسجيل حالتي إصابة جديدتين بفيروس كورونا في السودان

الجمعة 03/أبريل/2020 - 04:51 م
بوابة الفجر
الفجر
أعلنت وزارة الصحة السودانية، اليوم الجمعة، تسجيل حالتي إصابة جديدتين بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الإصابات إلى 10.

ويذكر أن سجَّل السودان، الخميس، أول إصابة عبر المخالطة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، ما يرفع العدد الإجمالي للمصابين في البلاد إلى 8 حالات.

وأعلنت ذلك وكيلة وزارة الصحة السودانية الدكتورة سارة عبدالعظيم، في تصريحات صحفية، عقب اجتماع "لجنة الطوارئ".

وكان وزير الدولة بوزارة الخارجية السودانية عمر قمر الدين أعلن عن وضع نفسه في العزل الصحي، بعدما تبيّن أنه قابل أحد المصابين بفيروس كورونا.

وقال قمر الدين لـ"العين الإخبارية": "إنني بالحجر الصحي منذ الأحد الماضي، بعدما تبينت مقابلتي أحد المصابين بفيروس كورونا المستجد"، مشيرا إلى أنه يخضع لإجراءات الرعاية الصحية.

ووضع وزير الطاقة والتعدين السوداني عادل علي إبراهيم هو الآخر نفسه في العزل الصحي، السبت الماضي، بعدما تبين أنه التقى أحد المصابين.

وأشار إبراهيم، في بيان، إلى أنه صار "في عزل شخصي"، موضحا: "كنت صادفت الحالة رقم 4 المعلنة".

وأعلن السودان، في 13 مارس/آذار الماضي، رصد أول إصابة بالفيروس ووفاة المصاب.

وفرض مجلس الأمن والدفاع في اليوم التالي لرصد أول إصابة حالة الطوارئ الصحية لمواجهة تفشي الفيروس.

كما أعلن المجلس نفسه، وهو أعلى سلطة أمنية في البلاد، فرض حظر تجوال في جميع المدن اعتبارا من اليوم التالي.

وأغلقت السلطات السودانية جميع المطارات والمعابر البرية والبحرية، وعلّقت الحكومة، في 14 مارس، الدراسة في جميع المدارس والجامعات والكليات والمعاهد.

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