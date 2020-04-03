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"حياتي".. هكذا رد أحمد فهمي على تهنئة هنا الزاهد لمسلسل "رجالة البيت"

الجمعة 03/أبريل/2020 - 05:57 م
هنا الزاهد
هنا الزاهد
روان هيثم
نشرت الفنانة هنا الزاهد، مجموعة من الصور عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وقد تناولت هذه الصور البوسترات الترويجية للمسلسل الرمضاني "رجالة البيت''، مهنئة كلا من زوجها الفنان "أحمد فهمي" والفنان "أكرم حسني".

وكتبت "الزاهد" على هذه الصور قائلة: "مبروك"، ليرد عليها زوجها "أحمد فهمي" قائلا: "حياتي".

وأردف أحد المتابعين عليهم قائلا: ألف مبروك ومن نجاح لنجاح، ربنا يخليكم لبعض يارب.

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