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حقيقة مفاوضات الأهلي مع هارب الزمالك

الجمعة 03/أبريل/2020 - 05:06 م
بوابة الفجر
كشف مجلس إدارة النادي الأهلي حقيقة التواصل مع لاعب الزمالك السابق لضمه للفريق الأول خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.


وارتبط حمدي النقاز نجم الزمالك السابق بالانتقال للنادي الأهلي في الصيف المقبل لتعويض رحيل أحمد فتحي لاعب الفريق والذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري.


ونفي الأهلي الدخول في مفاوضات مع حمدي النقاز لضمه بدلاً من أحمد فتحي ولم يتم عرضه على لجنة التخطيط للتعاقد معه من الأساس.


واكد الاهلي على أنه لم يتواصل مع اللاعب أو وكيل أعماله كما تردد في الساعات الأخيرة، مشيراً إلى أن رينيه فايلر المدير الفني للفريق هو من سيحدد البديل المناسب لتعويض أحمد فتحي.

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