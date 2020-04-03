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اكتشاف عقار متداول يقضي على فيروس كورونا "COVID-19" خلال يومين

الجمعة 03/أبريل/2020 - 04:59 م
بوابة الفجر
أفاد موقع "7نيوز" الأسترالي الإخباري، نقلًا عن دراسة أجريت في جامعة موناش Monash الأسترالية، على عقار مضاد للطفيليات متداول في جميع أنحاء العالم وأظهر قدرة على قتل فيروس كورونا في المختبر في غضون 48 ساعة.

وتوصلت الدراسة التي أجراها معهد الطب الحيوي في الجامعة، إلى أن جرعة واحدة من عقار إيفرمكتين - Ivermectin يمكن أن توقف فيروس كورونا عن النمو داخل الخلايا.

وقال الدكتور كايلي واجستاف، أحد القائمين على الدراسة: "وجدنا أنه حتى جرعة واحدة يمكنها بشكل أساسي إزالة جميع المواد الوراثية للفيروس بشكل فعال خلال 48 ساعة وأنه حتى في 24 ساعة". 

وأوضح واجستاف، في حين أنه من غير المعروف كيف يعمل عقار إيفرمكتين - Ivermectin على الفيروس، فمن المحتمل أن يوقف هذا العقار الفيروس من تثبيط قدرة الخلايا المضيفة على مسحه.

وأكد، "في الأوقات التي نواجه فيها جائحة عالميًا ولا يوجد علاج معتمد ، إذا كان لدينا مركب متاح بالفعل في جميع أنحاء العالم ، فقد يساعد الناس في وقت أقرب، ولكن من الناحية الواقعية، سوف يستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن يصبح اللقاح متاحًا على نطاق واسع".

عقار إيفرمكتين - Ivermectin هو دواء مضاد للطفيليات معتمد من قِبل إدارة الأغذية والعقاقير (FDA) وقد ثبت أيضًا أنه فعال في المختبر ضد الفيروسات بما في ذلك فيروس نقص المناعة البشرية وحمى الضنك والإنفلونزا.

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