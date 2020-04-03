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كريم فهمي عن مسلسل رجالة البيت: "أجمد مسلسل كوميدي أنا متأكد"

الجمعة 03/أبريل/2020 - 06:18 م
مكريم فهمي
مكريم فهمي
هبة أحمد
حرص الفنان كريم فهمي على تهنئة شقيقه الفنان أحمد فهمي وصديقه الفنان أكرم حسني على مسلسلهم الجديد "رجالة البيت"، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشر كريم صورة من البرومو الخاص بالمسلسل،وعلق على الصورة قائلًا :"مبرووووك مبرووووك مبرووووك،هتكسروا الدنيا كالعادة، و أجمد مسلسل كوميدي أنا متأكد".

يُشار أن مسلسل"رجالة البيت "كان يحمل اسم"تيمون وبومبا"في البداية،وهو من تأليف أيمن وتار، إخراج أحمد الجندى وإنتاج سينرجي، وتدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي، وهو بطولة أحمد فهمي،أكرم حسني، لطفي لبيب، بيومي فؤاد،عارفة عبد الرسول، ويزو، إضافة إلى ظهور عدد من النجوم كضيوف شرف.

والجدير بالذكر أن الفنان كريم فهمي يشارك في السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "و نحب تاني ليه"، والمسلسلومن تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفي فكري و إنتاج سنيرجي، بطولة ياسمين عبد العزيز ، شريف منير،ومجموعة مميزة من النجوم.

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