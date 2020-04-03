ريال مدريد يوافق على بيع ثنائي الفريق

اكدت تقارير صحفية إسبانية على أن نادي ريال مدريد وافق على فتح باب الرحيل أمام لاعبين من صفوف الفريق الأول في الصيف المقبل.









واشارت صحيفة الماركا الإسبانية إلى أن ريال مدريد رحب برحيل الثنائي خاميس رودريغيز وجاريث بيل في الصيف المقبل لعدم الاعتماد عليهم بالموسم المقبل.



