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ريال مدريد يوافق على بيع ثنائي الفريق
الجمعة 03/أبريل/2020 - 05:49 م
اكدت تقارير صحفية إسبانية على أن نادي ريال مدريد وافق على فتح باب الرحيل أمام لاعبين من صفوف الفريق الأول في الصيف المقبل.
واشارت صحيفة الماركا الإسبانية إلى أن ريال مدريد رحب برحيل الثنائي خاميس رودريغيز وجاريث بيل في الصيف المقبل لعدم الاعتماد عليهم بالموسم المقبل.
واضافت الصحيفة أن كارلو أنشيلوتي مدرب إيفرتون مهتم بثنائي الريال جيمس رودريجيز وجاريث بيل على حد سواء للاستفادة من أموال بيعهم لتمويل الصفقات المقبلة.
وأفادت الصحيفة الإسبانية أن راتب جاريث بيل يجعل من الصعب للغاية على النادي الانجليزي التعاقد معه في الفترة القادمة بالإضافة لاهتمام توتنهام به.