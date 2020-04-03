ملوك الجدعنة.. تعرف على مبادرات المصريين بالخارج لمواجهة كورونا

اشتهر المصريون بالخارج بالعديد من الألقاب، والتي من أهمها، ملوك الجدعنة، حيث دائمًا ما يقف المصريون بجانب بعضهم، جنبًا إلى جنب، لتخطي أي أزمات، إلا أن المعدن الأصيل للمصريين ظهر جليًا منذ بداية أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في عدد من الدول.





مبادرات أطلقها المصريين في الخارج، أثبتت “الشهامة والجدعنة”، تلك الصفات التي يمتاز بها الشعب المصري، حيث ظهرت المبادرات في مختلف الدول من أجل مساندة بعضهم البعض في ظل هذه الأزمة العالمية.





يالا نطمن على بعض.. والبداية من الفيس بوك

بدأ عدد من أبناء الجاليات المصرية في الخارج، في تدشين، أول مبادرة، تحت عنوان “يالا نطمن على بعض”، حيث بدأها المصريون بمنشورات تشجيعية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، بهدف الوصول لجميع المصريين في مختلف الدول العربية والأوروبية.





وتهدف الحملة على تواصل أبناء الجاليات المصرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي واستخدام التقنيات المختلفة للتواصل والحديث عن اوضاعهم في الدول، في ظل الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها عدد من الدول للوقاية من فيروس كورونا القاتل.





ملوك الجدعنة.. مبادرة ألمانية للمصريين

لم تكن مبادرة “يالا نطمن على بعض”، الوحيدة من نوعها، فتبعها الكثير من المبادرات الشبابية، لأبناء الجاليات المصرية فى الخارج.





وأطلق عدد من الشباب المصريين في ألمانيا مبادرة "ملوك الجدعنة" وهي عبارة عن مجموعة الطوارئ في ألمانيا، والهدف منها التواصل لمساندة المصريين المقيمين في ألمانيا، فى ظل القرارات الخاصة بفرض حظر التجوال في لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وتعمل هذه المبادرة على حل بعض المشكلات التي تواجه المصريين في غربتهم.

المبادرة التي تضم أكثر من 200 فرد، تعمل بشكل تطوعي وتعمل على مدار الساعة لحل أى مشكلات عالقة بالمصريين هناك، وتقديم الدعم للمواطن العالق أو الذي يمر بمشكلة سواء كانت صحية أو غيرها من الأزمات التى تواجه أي من المصريين العالقين.



