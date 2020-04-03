Advertisements

"الفقي": أتوقع عودة الأداء الإيجابي لسهم التجاري الدولي بالأسبوع المقبل

الجمعة 03/أبريل/2020 - 05:47 م
سعيد الفقي
سعيد الفقي
نيفين سمير


توقع سعيد الفقي خبير أسواق المال ، أن يعود الأداء الايجابي للبورصة المصرية  خلال جلسات الاسبوع القادم وذلك بقيادة البنك التجاري بعد انخفاضة من 70 جنيه الي 57 جنيه في إرتدادة تنعكس بالإيجاب علي اغلب قطاعات السوق.

وأوضح الخبير في تصريح خاص ل " الفجر " أن مؤشرات البورصة المصرية  قد أغلقت علي حالة من التباين وعدم الاستقرار واغلق المؤشر  الرئيسي مع نهاية جلسات الاسبوع عند مستوي 9455 نقطة ،  ولم يستطيع المؤشر تجاوز مستوي 10000 نقطة ، وعاد قرب هذا المستوي لانخفاض واغلق عند المستوي السابق ذكرة نتيجة الضغوط البيعية وخاصة علي الاسهم القيادية والتي كان ابرزها البنك التجاري الدولي والذي وصل قرب 57 نتيجة بيع المؤسسات الاجنبية حيث وصل قرب هذا المستوي في موجة الانخفاضات السابقة وارتد قري مستوي 70 قبل ان يعاود الانخفاض عند 57  جنيه.

وأضاف الخبير ، أن السوق المصري مازال يمر بمرحلة تجميع في هذة المناطق ويعد هذا شيء ايجابي طالما المؤشر الرئيسي اعلي مستوي 9200  نقطة ، والذي نتوقع معاودة الصعود قبل هذا المستوي، حيث أنه من المتوقع ان يكون عزم الصعود اقوي واستهداف مستوي 10000 نقطة ، والثبات اعلي هذا المستوي بأحجام تداول مرتفعة يدفعنا لاستهداف 10500 نقطة ثم 11200 نقطة .

 وأنهت البورصة المصرية تعاملات الأسبوع الماضي علي تراجع جماعي للمؤشرات ماعدا مؤشر إيجي إكس 70 ، وخسر رأس المال السوقي بنحو 11.6 مليار جنيه ، ليغلق عند مستوى 528.4 مليار جنيه،  بنسبة هبوط 2.13% مقارنة بـ 540 مليار جنيه الأسبوع الماضي.


وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية  EGX30 بنسبة 4.6% منهيا التعاملات عند مستوى 9455 نقطة، بينما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة  3.8% إلى مستوى 995.4 نقطة، وهبط مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.14%، إلى 1024.3 نقطة، وذلك وفقاً للتقرير الأسبوعي للبورصة المصرية .

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

لفجر ألفجر

أخبار تهمك

مجلس الوزراء يعلن موعد انتهاء مرحلة الخطر في مواجهة كورونا

منذ حوالي 10 ساعة

خاص - الأهلي يتراجع عن ضم بديل فتحي

منذ أقل من ساعتين

عاجل| أول علاج مصري لـ"كورونا".. وتكليفات وزارية بسرعة الإنجاز

منذ يومين

شكر للسيسي وتحذير للشرق الأوسط.. 3 رسائل مهمة من "الصحة العالمية"

منذ حوالي 4 ساعات

علماء يفجرون مفاجأة تسعد الملايين بشأن علاج كورونا.. ولكن هناك خبر سيئ

منذ حوالي 22 ساعة

الزمالك يصدم صالح جمعة

منذ 42 دقيقة

آخرها "أبو ربيع".. 6 قرى مصرية عُزلت لمنع تفشي كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة صادمة بشأن كارثة سببها بعض العائدين من الخارج

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل|| شاهد.. تدهور خطير في صحة الملحن خالد عادل بعد إصابته بتسمم دموي (صور)

منذ حوالي 14 ساعة

الصحة العالمية تحذر دول المنطقة من كارثة وتطالبها بـ حجر "أكثر صرامة"

منذ حوالي 9 ساعات

الزمالك يقترب من حسم كبرى صفقاته الصيفية

منذ ساعتين و 53 دقيقة

كوفيد-19.. مستجدات هامة في الصين ومفاجأة حول علاج كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

الكشف عن أولى صفقات الأهلي السوبر

منذ ساعتين و 43 دقيقة

هل يمد حظر التجوال أسبوعين آخرين؟.. مجلس الوزراء يحسم الأمر

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. قرارات جديدة من النائب العام بشأن مخالفي إجراءات مواجهة كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

الكشف عن اللاعبين الذين لا يُريدهم ميسي في برشلونة

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

البورصة تقلص خسائرها وتربح 1.9 بختام جلسة الأحد

البورصة تغلق علي تراجع جماعي..ورأس مالها السوقي يخسر 1.7 مليار جنيه

البورصة تربح 6 مليارات جنيه بختام جلسة أخر الأسبوع

التباين يسيطر علي أداء مؤشرات البورصة بمنتصف التعاملات

توقعات بعودة الأداء الأيجابي للبورصة وإختراق المؤشر الرئيسي مستوي 14000 نقطة

خبير .. توقعات بعودة الأداء الإيجابي للبورصة في الأسبوع القادم بعد تخفيض الفيدرالي للفائدة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:49 ص

هل يمد حظر التجوال أسبوعين آخرين؟.. مجلس الوزراء يحسم الأمر

مجلس الوزراء يعلن موعد انتهاء مرحلة الخطر في مواجهة كورونا

08:28 ص

مفاجأة صادمة بشأن كارثة سببها بعض العائدين من الخارج

08:35 ص

آخرها "أبو ربيع".. 6 قرى مصرية عُزلت لمنع تفشي كورونا

01:42 م

شكر للسيسي وتحذير للشرق الأوسط.. 3 رسائل مهمة من "الصحة العالمية"

03:05 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: دروس فيروس كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مبادرة الفجر "إحنا فى ضهرك".. خليك فى البيت وإحنا هنوصل شكوتك للمسئولين

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: "كورونا" يفجر الخلافات بين دول العالم