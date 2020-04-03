"الفقي": أتوقع عودة الأداء الإيجابي لسهم التجاري الدولي بالأسبوع المقبل









توقع سعيد الفقي خبير أسواق المال ، أن يعود الأداء الايجابي للبورصة المصرية خلال جلسات الاسبوع القادم وذلك بقيادة البنك التجاري بعد انخفاضة من 70 جنيه الي 57 جنيه في إرتدادة تنعكس بالإيجاب علي اغلب قطاعات السوق.





وأوضح الخبير في تصريح خاص ل " الفجر " أن مؤشرات البورصة المصرية قد أغلقت علي حالة من التباين وعدم الاستقرار واغلق المؤشر الرئيسي مع نهاية جلسات الاسبوع عند مستوي 9455 نقطة ، ولم يستطيع المؤشر تجاوز مستوي 10000 نقطة ، وعاد قرب هذا المستوي لانخفاض واغلق عند المستوي السابق ذكرة نتيجة الضغوط البيعية وخاصة علي الاسهم القيادية والتي كان ابرزها البنك التجاري الدولي والذي وصل قرب 57 نتيجة بيع المؤسسات الاجنبية حيث وصل قرب هذا المستوي في موجة الانخفاضات السابقة وارتد قري مستوي 70 قبل ان يعاود الانخفاض عند 57 جنيه.





وأضاف الخبير ، أن السوق المصري مازال يمر بمرحلة تجميع في هذة المناطق ويعد هذا شيء ايجابي طالما المؤشر الرئيسي اعلي مستوي 9200 نقطة ، والذي نتوقع معاودة الصعود قبل هذا المستوي، حيث أنه من المتوقع ان يكون عزم الصعود اقوي واستهداف مستوي 10000 نقطة ، والثبات اعلي هذا المستوي بأحجام تداول مرتفعة يدفعنا لاستهداف 10500 نقطة ثم 11200 نقطة .





وأنهت البورصة المصرية تعاملات الأسبوع الماضي علي تراجع جماعي للمؤشرات ماعدا مؤشر إيجي إكس 70 ، وخسر رأس المال السوقي بنحو 11.6 مليار جنيه ، ليغلق عند مستوى 528.4 مليار جنيه، بنسبة هبوط 2.13% مقارنة بـ 540 مليار جنيه الأسبوع الماضي.



وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 4.6% منهيا التعاملات عند مستوى 9455 نقطة، بينما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 3.8% إلى مستوى 995.4 نقطة، وهبط مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.14%، إلى 1024.3 نقطة، وذلك وفقاً للتقرير الأسبوعي للبورصة المصرية .



