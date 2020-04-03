بالأرقام.. ماذا قدم أحمد فتحي في 1443 تحت قيادة السويسري "فايلر"؟

تحدث أحمد فتحي نجم الأهلي ومنتخب مصر عن الأسباب الحقيقية التي دفعته لرفض تجديد عقده مع القلعة الحمراء والرحيل عن الفريق نهاية الموسم الحالي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وكشف "فتحي" أن رحيله عن الأهلي جاء بسبب ابتعاده عن العديد من المباريات مع الفريق الأحمر خلال الفترة الأخيرة تحت قيادة رينيه فايلر المدير الفني للفريق، مؤكدًا أنه غير مرتاح مع المدرب السويسري والذي يتعامل معه بطريقة لا تناسب تاريخه ولا يعتمد عليه إلا في مباريات قليلة، وأنه يرغب في المشاركة بشكل أساسي على أمل العودة لمنتخب مصر والتواجد في كأس العالم 2022 حال تأهل الفراعنة.





ماذا قدم أحمد فتحي تحت قيادة "فايلر" في الأهلي؟





خاض فتحي 18 مباراة في مختلف البطولات تحت قيادة رينيه فايلر بإجمالي دقائق لعب فعلية (1443 دقيقة)، وصنع هدفين، ولم يسجل أي أهداف وحصل على 4 إنذارات.. وجاءت مشاركاته بالدقائق كالتالي:





- خاض 8 مباريات بالدوري المصري بواقع (589 دقيقة).

- شارك في 8 مباريات كاملة بدوري أبطال إفريقيا بواقع (720 دقيقة لعب) – صنع هدفين

- خاض 44 دقيقة في مباراة واحدة بكأس مصر ضد فريق بني سويف.

- شارك في مباراة كاملة (90 دقيقة) أمام الزمالك بكأس السوبر المصري.

- كان أساسيًا في مباراة القمة ضد الزمالك بالدوري ولكن تم إلغاء المباراة بعد انسحاب الفارس الأبيض.





وحقق "فتحي" بطولة وحيدة تحت قيادة رينيه فايلر في الأهلي وهي بطولة كأس السوبر المصري على حساب فريق الزمالك بعدما تغلب عليه بنتيجة 3 / 2، وهي المباراة التي خاضها اللاعب كاملة لمدة 90 دقيقة.





أحمد فتحي يقترب من بيراميدز





وأصبح "الجوكر" قريبا من الانتقال لصفوف فريق بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعدما حصل على عرضا مغريا للانتقال لصفوف الفريق لمدة 3 مواسم مقابل 16 مليون جنيه بالموسم الواحد.



