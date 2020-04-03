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بايرن ميونخ يكافئ هانز فليك بعقد دائم

الجمعة 03/أبريل/2020 - 05:52 م
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي


أكد نادي بايرن ميونخ الألماني اليوم الجمعة، توقيعه عقداً دائما مع المدير الفني الحالي للفريق هانز فليك، ليشرف على الفريق البافاري حتى صيف عام 2023.

وتم تعيين فليك بصفة مؤقتة في في شهر سبتمبر الماضي، خلفاً للكرواتي نيكو كوفاتش، الذي أقيل من منصبه عقب خسارة النادي البافاري بسداسية أمام إنتراخت فرانكفورت في الدوري الألماني.

ونشر النادي خبر توقيع عقد جديد مع فليك رسمياً على الحساب الرسمي للفريق على موقع التواصل الإجتماعي تويتر.

وأشرف فليك على تدريب بايرن ميونخ في 21 مباراة، حيث تعرض لهزيمتين فقط، وقاد الفريق للعودة لصدارة البوندزليجا، ووضع قدماً في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد أن تغلب على تشيلسي بثلاثية دون رد في لندن.

وصرح كارل هايز رومنيجه رئيس بايرن ميونخ عبر الموقع الرسمي للنادي: "بايرن ميونخ سعيد للغاية بما قدمه فليك خلال الموسم الجاري، لقد تطور الفريق على يديه كثيراً، فنحن الفريق الألماني الوحيد الذي مازال ينافس على الجبهات الثلاث".

وكان النادي البافاري قد أعلن في ديسمبر الماضي عن عزمه تعيين فليك بعقد دائم، قبل أن يعلن عن ذلك رسمياً اليوم.

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