"النيابة العامة" تفرض عقوبة لمصاب كورونا غير الملتزم بالإرشادات الوقائية





شددت النيابة العامة بالمملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، تحذيراتها لمصابي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19"، مؤكدة على أن غير الملتزمين منهم بالإرشادات الوقائية سوف يواجهون عقوبات صارمة ومغلظة، موضحة أنه يتوجب على حاملي الوباء عدم نقل الفيروس لغيرهم.





وقالت النيابة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "يُحظر على المُصاب في مُتلازمة العوز الوِقائي مُخالفة الإرشادات الوِقائية، كما يُحظر عليه مُمارسة أي نشاط مظنة في نقل العدوى إلى غيره، وفي شأن جائحة كورونا علاقة العلة بالمعلول أوثق من خِلال سُرعة انتشار العدوى؛ ما يوجب عقوبة مُغلظة حال المُخالفة".

#النيابة_العامة

يُحظر على المُصاب في مُتلازمة العوز الوِقائي مُخالفة الإرشادات الوِقائية، كما يُحظر عليه مُمارسة أي نشاط مظنة في نقل العدوى إلى غيره، وفي شأن جائحة #كورونا علاقة العلة بالمعلول أوثق من خِلال سُرعة انتشار العدوى، مما يوجب عقوبة مُغلظة حال المُخالفة.#كلنا_مسؤول pic.twitter.com/1nFJVFlM8w — النيابة العامة (@bip_ksa) April 3, 2020 هذا وعلى المصاب بكورونا أن يلتزم بالإرشادات الوقائية التي تقررها الجهات الصحية، وعليه أيضا الالتزام بعدم نقل العدوى لغيره، وإلا سيواجه عقوبات بدفع غرامة تصل إلى 100 ألف ريال والسجن لمدة خمس سنوات أو بأحدهما مؤكدًا أن ذلك لا يخل أيضًا بحق المتضرر بالمطالبة بالتعويض، وفقاً لما ذكرته النيابة العامة. هذا وعلى المصاب بكورونا أن يلتزم بالإرشادات الوقائية التي تقررها الجهات الصحية، وعليه أيضا الالتزام بعدم نقل العدوى لغيره، وإلا سيواجه عقوبات بدفع غرامة تصل إلى 100 ألف ريال والسجن لمدة خمس سنوات أو بأحدهما مؤكدًا أن ذلك لا يخل أيضًا بحق المتضرر بالمطالبة بالتعويض، وفقاً لما ذكرته النيابة العامة.



