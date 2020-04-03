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'الصحفيين العرب' يعلن تأجيل المؤتمر العام لـ14

الجمعة 03/أبريل/2020 - 05:57 م
اتحاد الصحفيين العرب
اتحاد الصحفيين العرب
ميسون أبو الحسن
أعلن الكاتب الصحفي مؤيد اللامي رئيس الاتحاد العام للصحفيين العرب، ونقيب الصحفيين العراقيين، تأجيل المؤتمر العام الرابع عشر للاتحاد، والذي كان مقررًا انعقاده خلال أبريل الجاري إلى أجل غير مسمى، والذي كان سيشهد اختيار أمانة عامة جديدة للاتحاد.

وقال "اللامي" في تصريحات صحفية، إن التأجيل يأتي نظرًا لاستحالة انعقاد الاجتماع في ظل الظروف الحالية من انتشار وباء كورونا المستجد (كوفيد – 19)، مما أسفر عن إيقاف حركة الطيران على مستوى العالم.

وأضاف أن أعضاء المكتب الدائم للاتحاد صادقوا بالإجماع على تنظيم المؤتمر المقبل للاتحاد بالعاصمة اللبنانية بيروت، وذلك خلال اجتماعهم بمقر الاتحاد بالقاهرة في الثالث والعشرين من فبراير الماضي، وأجرى آخر مؤتمر عام للاتحاد في مايو 2016، وانتخب خلاله 15 عضوا للأمانة العامة وهم: "مؤيد اللامي، ياسين المسعودي، ناجي البغوري، سالم الجهوري، مؤنس المردي، الصادق الرزيقي، عبد الله البقالي، عبد الله الجحلان، عدنان خليفة الراشد، الياس عون، ناصر ابو بكر، عابي فارح، خالد ميري، إلياس مراد، حاتم زكريا".

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، أمس الخميس، عن خروج 22 حالة من المصابين بفيروس "كورونا" المستجد من مستشفى العزل، بينهم ألماني الجنسية و21 مصريًا، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 201 حالة حتى اليوم.

وأوضحت الوزارة أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 282 حالة، من ضمنهم الـ201 متعافي.

وأضافت أنه تم تسجيل 86 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، جميعهم من المصريين، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها سابقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 6 حالات جميعهم مصريين.

وقالت الوزارة إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكرت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 865 حالة من ضمنهم 201 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و58 حالة وفاة.

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