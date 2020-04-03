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بوابة الأزهر الإلكترونية.. خطوات التسجيل في منحة الأزهر للعمالة الغري منتظمة "خطوة خطوة"

الجمعة 03/أبريل/2020 - 05:51 م
بوابة الأزهر
بوابة الأزهر
تبرع الأزهر الشريف بمبلغ خمسون مليون جنية لصالح صندوق تحيا مصر، وفتح باب التسجيل لتقديم أعانة للعمالة غير المنتظمة، التي تأثرت بسبب فيروس كورونا المستجد بمصر، وذلك عبر بوابة الازهر الإلكترونية، كما صرح الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.

وتشرف مشيخة الأزهر على توزيع منحة العمالة الغير منتظمة والتي يتكفل بها بيت الزكاة المصري، تحت رعاية شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، ويتم التسجيل عبر بوابة الازهر الإلكترونية من خلال ملئ الاستمارة وسيتم التكفل بالأسر المستحقة.

الدخول إلى بوابة الأزهر الإلكترونية والتسجيل "خطوة خطوة

وحرصُا من بوابة الفجر الإلكترونية على تقديم كافة الخدمات المتعلقة بأهالينا والمساهمة منا عبر دورنا الاجتماعي الفعال نقدم لكم خطوات التسجيل من خلال الرابط الرسمي من خلال بوابة الازهر الإلكترونية للحصول على إعانة بيست الزكاة تحت رعاية مشيخة الأزهر في السطور التالية:

- الدخول على بوابة الأزهر الإلكترونية من "اضغط هنا".

- ملئ البيانات في الاستمارة.

- صورة لظهر بطاقتك الشخصية، ووضعها في الخانة المطلوبة.

- ادخال الاسم في المكان المخصص له بالخانة الأولى والخانة الثانية كتابه اسم الوالد ثلاثيًا.

- تسجيل الرقم القومي المكون من 14 رقمًا.
- رقم الهاتف.

- أختيار النوع "ذكر- أنثي".

- المحافظة التي تقيم بها.

- بيانات الأسرة.

- الحالة الاجتماعية: "أعزب – متزوج – أرملة – مطلقة"

- المهنة التي تعمل بها.

- تحديد متوسط دخل الأسرة شهريًا.

- حفظ البيانات والتعهد بأن كل البيانات التي أدخلتها صحيحة.

إجراءات الحكومة المصرية

واتخذت الحكومة بتوجيهات من القيادة الرشيدة إجراءات لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، ومنها حظر حركة المواطنين على الطرق من الساعة السابعة مساء، وحتى السادسة صباحًا، ومنع التجمعات، وتقليل عدد الموظفين في المصالح الحكومية، وكلف وزارة القوى العاتملة لتسجيل العمالة غير المنتظمة ومنحها 500 جنيه، ليلحق بها الأزهر عبر بوابة الأزهر الإلكترونية لإعانة الأسر المتضررة.

إجمال مصابي كورونا في مصر

وأعلنت وزير الصحة المصرية أن حالات الإصابة في مصر بلغ 865 حالة من ضمنهم 201 حالة شفيت وخرجت من مستشفى العزل، و58 حالة وفاة، كما طالب رئيس الوزراء ضرورة الالتزام بالتواجد في المنزل لمدة أسبوع آخر.

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