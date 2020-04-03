Advertisements

تعرف على أعداد المصابين بكورونا في مستشفيات العزل

الجمعة 03/أبريل/2020 - 06:06 م
بوابة الفجر
زينب وهبه
تضم مستشفيات العزل بمصر 14 مستشفى على مستوى الجمهورية ويبلغ عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد" كوفيد 19 " بها حتى الآن 865 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان عن خروج 22 حالة من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل منهم شخص ألماني الجنسية، و21 مصريًا وكانوا قد تلقوا الرعاية الطبية اللازمة وتم شفائهم تمامًا طبقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية وبذلك يرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس 201 حالة حتى الخميس 2 إبريل2020.

وأكد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 قد ارتفعت لتصبح 282 حالة منهم 201 حالة متعافية، موضحًا أنه تم تسجيل 86 حالة جديدة قد ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس وكلهم من المصريين بينهم عائدون من الخارج إلى جانب المخالطين للحالات الإيجابية والتي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا في إطار إجراءات وزارة الصحة والسكان من الترصد والتقصي طبقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية مؤكدًا وفاة 6 حالات كلهم مصريين.

وأشار  إلى أن جميع الحالات والتي سجلت إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل خاضعة للرعاية الطبية طبقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية مؤكدًا أنه حتى مساء أمس الخميس بلغ إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد " كوفيد 19 " 865 حالة منهم 201 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و58 حالة وفاة.

وكشفت هالة زايد وزيرة الصحة والسكان عن تحليل بيانات الوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد في مصر بالمقارنة بالوضع الوبائي ببعض دول الشرق الأوسط وأيضًا بعض الدول التي تفشى فيها المرض، حيث متوسط عدد الإصابات بمصر 7 إصابات لكل مليون مواطن، ولا يزال متوسط الوفيات 0.4 لكل مليون مواطن مؤكدة أن متوسط عدد الإصابات في بعض دول الشرق الأوسط قد بلغ من 17 إلى 500 إصابة لكل مليون في حين بلغ متوسط حالات الوفاة من حالة وفاة واحدة ل36 حالة لكل مليون مواطن.

وأوضحت زايد أن متوسط عدد الإصابات بالدول والتي حدث بها تفشي قد تجاوز 2000 حالة إصابة و200 حالة وفاة لكل مليون مواطن، لافتة إلى أن الزيادات في الإصابات في مصر تتماشى مع المعدلات المتوقعة بالنسبة لكل أسبوع، مؤكدة أن مصر ما زالت من أقل معدلات الإصابة عالميًا بالنسبة لعدد السكان.

وقد سجلت محافظة القاهرة أعلى معدلات إصابة بمحافظات الجمهورية حيث بلغ عدد المصابين 175 حالة تليها محافظة الإسكندرية حيث بلغت عدد الإصابات 105 حالة ثم البحر الأحمر 61 حالة، وبلغت الإصابات في الأقصر 44 حالة، وفي المنيا 34 حالة،وفي الجيزة 47 حالة، والبحيرة 10 حالات بينما سجلت محافظة الوادي الجديد حالة واحدة، أما شمال سيناء حتى الآن فلم تسجل أية حالات.

تعرف على أعداد المصابين بكورونا في مستشفيات العزل
تعرف على أعداد المصابين بكورونا في مستشفيات العزل

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزيرة الصحة مصابين كورونا مستشفى العزل كوفيد فيروس كورونا بوابة الفجر الصحة العالميه الاجمالي ألفجر

أخبار تهمك

عاجل.. قرارات جديدة من النائب العام بشأن مخالفي إجراءات مواجهة كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة صادمة بشأن كارثة سببها بعض العائدين من الخارج

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل|| شاهد.. تدهور خطير في صحة الملحن خالد عادل بعد إصابته بتسمم دموي (صور)

منذ حوالي 14 ساعة

الصحة العالمية تحذر دول المنطقة من كارثة وتطالبها بـ حجر "أكثر صرامة"

منذ حوالي 9 ساعات

خاص - الأهلي يتراجع عن ضم بديل فتحي

منذ ساعتين

عاجل| أول علاج مصري لـ"كورونا".. وتكليفات وزارية بسرعة الإنجاز

منذ يومين

شكر للسيسي وتحذير للشرق الأوسط.. 3 رسائل مهمة من "الصحة العالمية"

منذ حوالي 4 ساعات

مجلس الوزراء يعلن موعد انتهاء مرحلة الخطر في مواجهة كورونا

منذ حوالي 10 ساعة

علماء يفجرون مفاجأة تسعد الملايين بشأن علاج كورونا.. ولكن هناك خبر سيئ

منذ حوالي 22 ساعة

الكشف عن اللاعبين الذين لا يُريدهم ميسي في برشلونة

منذ أقل من ساعتين

الكشف عن أولى صفقات الأهلي السوبر

منذ ساعتين و 46 دقيقة

هل يمد حظر التجوال أسبوعين آخرين؟.. مجلس الوزراء يحسم الأمر

منذ حوالي 10 ساعة

كوفيد-19.. مستجدات هامة في الصين ومفاجأة حول علاج كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

آخرها "أبو ربيع".. 6 قرى مصرية عُزلت لمنع تفشي كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يصدم صالح جمعة

منذ ساعة الا ربع

الزمالك يقترب من حسم كبرى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

"الصحة" 54 إصابة جديدة بكورونا.. وارتفاع حالات الشفاء

بعد تخطي الـ750 حالة كورونا.. وزيرة الصحة توجه رسالة مهمة للمصريين (فيديو)

إصابة رضيع بكورونا في المغرب

الصحة: تسجيل 86 حالة إيجابية جديدة لكورونا.. و6 وفيات

استشاري مناعة: حملة 100 مليون صحة جنبت مصر سيناريو أمريكا

عاجل.. مدير منظمة الصحة العالمية يوجه الشكر لـ"السيسي"

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:49 ص

هل يمد حظر التجوال أسبوعين آخرين؟.. مجلس الوزراء يحسم الأمر

مجلس الوزراء يعلن موعد انتهاء مرحلة الخطر في مواجهة كورونا

08:28 ص

مفاجأة صادمة بشأن كارثة سببها بعض العائدين من الخارج

08:35 ص

آخرها "أبو ربيع".. 6 قرى مصرية عُزلت لمنع تفشي كورونا

01:42 م

شكر للسيسي وتحذير للشرق الأوسط.. 3 رسائل مهمة من "الصحة العالمية"

03:05 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: دروس فيروس كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مبادرة الفجر "إحنا فى ضهرك".. خليك فى البيت وإحنا هنوصل شكوتك للمسئولين

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: "كورونا" يفجر الخلافات بين دول العالم