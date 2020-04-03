تعرف على أعداد المصابين بكورونا في مستشفيات العزل





وأعلنت وزارة الصحة والسكان عن خروج 22 حالة من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل منهم شخص ألماني الجنسية، و21 مصريًا وكانوا قد تلقوا الرعاية الطبية اللازمة وتم شفائهم تمامًا طبقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية وبذلك يرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس 201 حالة حتى الخميس 2 إبريل2020.



وأكد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 قد ارتفعت لتصبح 282 حالة منهم 201 حالة متعافية، موضحًا أنه تم تسجيل 86 حالة جديدة قد ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس وكلهم من المصريين بينهم عائدون من الخارج إلى جانب المخالطين للحالات الإيجابية والتي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا في إطار إجراءات وزارة الصحة والسكان من الترصد والتقصي طبقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية مؤكدًا وفاة 6 حالات كلهم مصريين.



وأشار إلى أن جميع الحالات والتي سجلت إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل خاضعة للرعاية الطبية طبقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية مؤكدًا أنه حتى مساء أمس الخميس بلغ إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد " كوفيد 19 " 865 حالة منهم 201 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و58 حالة وفاة.



وكشفت هالة زايد وزيرة الصحة والسكان عن تحليل بيانات الوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد في مصر بالمقارنة بالوضع الوبائي ببعض دول الشرق الأوسط وأيضًا بعض الدول التي تفشى فيها المرض، حيث متوسط عدد الإصابات بمصر 7 إصابات لكل مليون مواطن، ولا يزال متوسط الوفيات 0.4 لكل مليون مواطن مؤكدة أن متوسط عدد الإصابات في بعض دول الشرق الأوسط قد بلغ من 17 إلى 500 إصابة لكل مليون في حين بلغ متوسط حالات الوفاة من حالة وفاة واحدة ل36 حالة لكل مليون مواطن.



وأوضحت زايد أن متوسط عدد الإصابات بالدول والتي حدث بها تفشي قد تجاوز 2000 حالة إصابة و200 حالة وفاة لكل مليون مواطن، لافتة إلى أن الزيادات في الإصابات في مصر تتماشى مع المعدلات المتوقعة بالنسبة لكل أسبوع، مؤكدة أن مصر ما زالت من أقل معدلات الإصابة عالميًا بالنسبة لعدد السكان.



وقد سجلت محافظة القاهرة أعلى معدلات إصابة بمحافظات الجمهورية حيث بلغ عدد المصابين 175 حالة تليها محافظة الإسكندرية حيث بلغت عدد الإصابات 105 حالة ثم البحر الأحمر 61 حالة، وبلغت الإصابات في الأقصر 44 حالة، وفي المنيا 34 حالة،وفي الجيزة 47 حالة، والبحيرة 10 حالات بينما سجلت محافظة الوادي الجديد حالة واحدة، أما شمال سيناء حتى الآن فلم تسجل أية حالات.







تضم مستشفيات العزل بمصر 14 مستشفى على مستوى الجمهورية ويبلغ عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد" كوفيد 19 " بها حتى الآن 865 حالة.