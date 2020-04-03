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الأردن يسجل شفاء 3 حالات جديدة من فيروس كورونا

الجمعة 03/أبريل/2020 - 05:52 م
بوابة الفجر
الفجر
سجلت وزارة الصحة بالأردن، اليوم الجمعة، شفاء 3 حالات جديدة من فيروس كورونا وخروجها من مستشفى الملك المؤسس.

وأعلنت السلطات الأردنية فرض حظر تجول مدته 24 ساعة، الخميس، اعتبارا من منتصف الليل للمساعدة في الحد من تفشي فيروس كورونا.


وبحسب وكالة الأنباء الأردنية، قالت مديرية الأمن العام إن قرار الحظر يستثني العاملين في القطاع الطبي.

وقالت المديرية إن الدوريات ونقاط الغلق ستقوم بضبط كل من يخالف قرار الحظر الشامل وتحويله للادعاء العام لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، وسيتم حجز المركبة في حال جرى ضبطه داخلها ولن يتم السماح لأي كان بخرق الحظر تحت أي مبرر كان.

وأهابت المديرية بالجميع الالتزام وعدم الخروج من المنازل تحت أي ظرف كان، وفي حال الضرورة والحاجة الملحة والطارئة والمرضية الاتصال على رقم الطوارئ الموحد 911 ، وتحت طائلة المساءلة القانونية.

وسجل الأردن 278 حالة إصابة بالفيروس وخمس حالات وفاة حتى أول أبريل/نيسان.

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كورونا شفاء الاردن 3 حالات 278

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