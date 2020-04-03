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فنادق نيويورك تتحول لمستشفيات.. ومسؤول: "صناعتنا دمرت" (صور)

الجمعة 03/أبريل/2020 - 06:11 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
نشر موقع سبكترا نيوز، وموقع بيجاسوس الناطقان باللغة الإنجليزية، خطط مدينة نيويورك لتحويل الفنادق بأكملها إلى مستشفيات مؤقتة، بسبب أزمة فيرس كورونا المستجد، حيث تشهد أمريكا تفشي وبائي للمرض.

وحسب موقع سبكترا نيوز قالت دين كريسويل، مفوضة قسم إدارة الطوارئ في المدينة، إن الفنادق ستُستخدم في عزل الأفراد بمن فيهم المشردون، والمدينة لديها اتفاقات بـ 1500 غرفة فندقية حتى يوم الثلاثاء.

وتابعت: أغلق فندق هيلتون في وسط المدينة أبوابه اليوم الجمعة، وكذلك العديد من الفنادق الأخرى، وفقًا لـ Vijay Dandapani، الرئيس والمدير التنفيذي لجمعية الفنادق في مدينة نيويورك، والذي قال "هذا سوف يدمر صناعتنا"، و"سيستغرق الأمر سنوات للتعافي".

وصرح دي بلاسيو أن مدينة نيويورك بها أكثر من 1800 حالة مؤكدة من الفيروسات التاجية كورونا و11 حالة وفاة وفندق بنسلفانيا من بين الفنادق الفارغة تمامًا التي يمكن إعادة توظيفها على الفور.

وأشار إلى أن الفنادق ستؤي المرضى الغير مصابين بالكورونا COVID-19، من أجل إخلاء مساحة في المستشفيات لعلاج الحالات الجديدة، والعمال الذين جلبتهم الحكومة الفيدرالية إلى المدينة يمكنهم أيضًا البقاء هناك.

فيما نشرت صحيفة بيجاسوس الإلكترونية صور التجهيزات في الفنادق، والأسرة وقد تجهزت لاستقبال المرضى، وصور لأسرة بها مرضى محجوزين بالفعل. 

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نشر أحد المواطنين عدد من الصور على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، لمشاهد من داخل الحجر بفنادق مرسى علم، والذي تم تطبيقه على 293 مصري عائدين من أمريكا، صباح اليوم. 

وقال أحمد الخواجة إلى الفجر أنه ووالديه كانوا ضمن المجموعة العائدة من واشنطن على متن طائرة تابعة لشركة مصر للطيران. 

وأشار إلى أنه ووالديه استقلوا الطائرة من واشنطن دون فحصهم هناك، حيث تم إعلامهم أن محطة وصولهم ستكون في مطار مرسى علم. 

وتابع أنه فور وصولهم إلى مرسى علم استقبلهم فريق طبي مجهز، وسط استعدادات شرطية وأمنية عالية.

حيث تم فحص جميع الوفد من خلال الفريق الطبي المقيم بالمطار، مع إعطاء كبار السن الأولوية، وتقديم جميع المساعدات اللازمة لهم، كما تم تعقيم جميع متعلقاتهم من حقائب وخلافه بعناية. 

وتابع: استقللنا عدد من الأتوبيسات التي اصطحبتها عربات الشرطة إلى أحد فنادق مدينة مرسى علم، خمس نجوم، المطلة على البحر، وعند وصول الوفد تم فحصهم مرة أخرى بواسطة الفريق الطبي المقيم بالفندق، وصدرت عدة تعليمات لهم سيتم تطبيقها طوال فترة الحجر الصحي بالفندق، والتي ستستمر لـ 14 يوم قادمة.

وتضمنت التعليمات عدم الخروج من الغرف، وكل ما يحتاجه المقيم سوف يتم توصيله لغرفته، والمتابعة الطبية ستتم مرتين يوميًا. 

يذكر أن أحد الفنادق المطلة علي البحر في مدينة مرسى علم السياحية استقبل صباح اليوم مجموعة من المصريين العائدين من الخارج ضمت ٢٩٣ شخصا و١٣ رضيعًا.

وذلك بالتنسيق وتحت إشراف غرفة المنشآت الفندقية لقضاء فترة الحجر الصحي لهم لمدة ١٤ يومً، وخلال اليومين القادمين سوف يستقبل فندق أخر بالمدينة مجموعة أخري من العائدين. 

وأوضح ماجد فوزي رئيس غرفة المنشآت الفندقية أن الوفد الأول عائد من مدينة واشنطن دي سي بالولايات المتحدة الأمريكية، والثاني أيضًا سيكون أيضا من المصريين العائدين من أمريكا.

وأكد أن الغرفة أشرفت بنفسها علي عملية اختيار هذه الفنادق وعملية استقبال وتسكين وفود العائدين لينعموا بالراحة والجو المشمس الدافئ علي شاطئ البحر الأحمر خلال فترة إقامتهم لقضاء مدة الحجر الصحي.

فنادق نيويورك تتحول لمستشفيات.. ومسؤول: "صناعتنا دمرت" (صور)
فنادق نيويورك تتحول لمستشفيات.. ومسؤول: "صناعتنا دمرت" (صور)
فنادق نيويورك تتحول لمستشفيات.. ومسؤول: "صناعتنا دمرت" (صور)
فنادق نيويورك تتحول لمستشفيات.. ومسؤول: "صناعتنا دمرت" (صور)
فنادق نيويورك تتحول لمستشفيات.. ومسؤول: "صناعتنا دمرت" (صور)
فنادق نيويورك تتحول لمستشفيات.. ومسؤول: "صناعتنا دمرت" (صور)
فنادق نيويورك تتحول لمستشفيات.. ومسؤول: "صناعتنا دمرت" (صور)
فنادق نيويورك تتحول لمستشفيات.. ومسؤول: "صناعتنا دمرت" (صور)
فنادق نيويورك تتحول لمستشفيات.. ومسؤول: "صناعتنا دمرت" (صور)
فنادق نيويورك تتحول لمستشفيات.. ومسؤول: "صناعتنا دمرت" (صور)

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