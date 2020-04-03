تونس تعلن ارتفاع إجمالي الوفيات بـ كورونا إلى 18 حالة

ويذكر أن قال إلياس الفخفاخ، رئيس وزراء تونس، أمس الخميس، إن الحكومة قد تضطر لفرض ضرائب استثنائية على الشركات ما لم تجد تمويلا كافيا لمكافحة أزمة فيروس كورونا.





وبحسب رويترز، أضاف إلياس الفخفاخ، في حوار مع التلفزيون الرسمي، أن الحكومة تحتاج ما لا يقل عن مليار دولار تمويلا داخليا وخارجيا لمواجهة تداعيات أزمة كورونا، داعيا الشركات الى دعم جهود البلاد في هذا الصدد.









وكان رئيس الوزراء التونسي قد أعلن أن بلاده ستخصص 2.5 مليار دينار (850 مليون دولار) لمواجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لأزمة فيروس كورونا.





وتكافح تونس التي تعاني من بنية صحية ضعيفة لمنع تفشي الفيروس.





وقبل أسبوع، قال نزار يعيش وزير المالية التونسي: "إن صندوق النقد الدولي سيصرف 400 مليون دولار لمساعدة بلاده على مواجهة آثار الأزمة".





وفي ذات السياق، قال باتريس برجميني، سفير الاتحاد الأوروبي في تونس، السبت الماضي: "إن الاتحاد منح تونس مساعدات بقيمة 250 مليون يورو لمساعدتها على مواجهة كورونا".





كما وافقت إيطاليا على إقراض تونس 50 مليون يورو، للمساهمة في مواجهة تفشي الوباء.





ومدّدت السلطات التونسية، مساء الثلاثاء، إجراءات الإغلاق التامّ السارية منذ 22 مارس/آذار الماضي في عموم أنحاء البلاد 15 يوماً، بهدف احتواء الفيروس.



