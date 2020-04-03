تراجعت أسعار الذهب في لبنان خلال تعاملات اليوم الجمعة 3-4-2020 مقارنة بأسعار امس ويعرض لكم “الفجر “، اليوم اسعار الذهب في لبنان والبورصات العالمية الوطنية الليرة اللبنانية وأيضا الدولار الأمريكي.

أ سعار الذهب اليوم الجمعة 3-4-2020 في لبنان

وسجلت أسعار الذهب "عيار 18"،61.063 بـ ليرة لبنانية ، والذهب "عيار21"، 71.240 بـ ليرة لبنانية ، وسعر "عيار 24" 415.81 بـ ليرة لبنانية .

وسجل "الذهب"، "عيار 12"، 40.708 بـ ليرة لبنانية للجرام الواحد، وننشر أسعار الذهب في الأسواق مع بداية تعاملات اليوم لما به من أهمية للمقلبين علي الزواج من الرجال والنساء .

ويحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في البنان في الأيام السابقة في السوق لبنانية.

أ سعار الذهب اليوم الجمعة 3-4-2020 في لبنان

أسعار الذهب اليوم الجمعة 3-4-2020 في لبنان بـ ليرة لبنانية والدولار

عيار الذهب سعر الذهب بـ دولار أمريكي سعر الذهب بـ ليرة لبنانية اسعار الذهب عيار 24 53.83$ 81.415 سعر الذهب عيار 22 49.34$ 74.631 اسعار الذهب عيار 21 47.10$ 71.240 اسعار الذهب عيار 18 40.37$ 61.063 سعر الذهب عيار 14 31.40$ 47.493 سعر الذهب عيار 12 26.91$ 40.708 اسعار أوقية الذهب 1.674$ 2.532.020 اسعار جنيه الذهب 376.82$ 569.922 اسعار كيلو الذهب 53.830$ 81.415.440

تعرف علي متوسط أسعار الذهب في الايام السابقة في لبنان



