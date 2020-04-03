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أسعار الذهب اليوم الجمعة 3-4-2020 في لبنان

الجمعة 03/أبريل/2020 - 06:14 م
بوابة الفجر
محمد المسلمي

تراجعت أسعار الذهب في لبنان خلال تعاملات اليوم الجمعة 3-4-2020 مقارنة بأسعار امس ويعرض لكم “الفجر “، اليوم اسعار الذهب في لبنان والبورصات العالمية الوطنية الليرة اللبنانية وأيضا الدولار الأمريكي.

 أسعار الذهب اليوم الجمعة 3-4-2020 في لبنان

وسجلت أسعار الذهب "عيار 18"،61.063 بـ ليرة لبنانية ، والذهب "عيار21"، 71.240  بـ ليرة لبنانية  ، وسعر "عيار 24" 415.81  بـ ليرة لبنانية .

 وسجل "الذهب"، "عيار 12"، 40.708  بـ ليرة لبنانية   للجرام الواحد، وننشر أسعار الذهب في الأسواق مع بداية تعاملات اليوم لما به من أهمية للمقلبين علي الزواج من الرجال والنساء .

 ويحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في البنان في الأيام السابقة في السوق لبنانية.

 

  أسعار الذهب اليوم الجمعة 3-4-2020 في لبنان

أسعار الذهب اليوم الجمعة 3-4-2020 في لبنان بـ ليرة لبنانية والدولار

 

عيار الذهب

سعر الذهب بـ دولار أمريكي

سعر الذهب بـ ليرة لبنانية

اسعار الذهب عيار 24

53.83$

81.415

سعر الذهب عيار 22

49.34$

74.631

اسعار الذهب عيار 21

47.10$

71.240

اسعار الذهب عيار 18

40.37$

61.063

سعر الذهب عيار 14

31.40$

47.493

سعر الذهب عيار 12

26.91$

40.708

اسعار أوقية الذهب

1.674$

2.532.020

اسعار جنيه الذهب

376.82$

569.922

اسعار كيلو الذهب

53.830$

81.415.440

 

تعرف علي متوسط أسعار الذهب في الايام السابقة في لبنان


اليوم

عيار 14

عيار 18

عيار 21

عيار 24

28 مارس

47.493

61.063

71.240

81.415

29 مارس

47.484

61.051

71.227

81.401

30 مارس

47.506

61.080

71.261

81.439

1 أبريل

46.488

59.771

69.733

79.693

2 أبريل

46.425

59.690

69.639

79.586

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