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على رأسهم كرة القدم.. فيروس كورونا يتسبب في تدمير 15 لعبة

الجمعة 03/أبريل/2020 - 06:18 م
كورونا
كورونا

مازال فيروس كورونا المستجد يُلقي بظلاله على جميع الأحداث الرياضية حلو العالم، حيث تسبب في إيقاف وإلغاء الكثير من البطولات الرياضية، وفيما يلي قائمة بأبرز الأحداث التي كانت مقررة هذه الفترة وخلال الفترة المقبلة لكنها تأثرت بأزمة تفشي الوباء القاتل.

الألعاب المائية

تأجلت البطولة الأوروبية للألعاب المائية التي كانت مقررة في بودابست في مايو المقبل، وجرى إعادة جدولتها، بشكل مبدئي، لشهر أغسطس.

كما تأجلت العديد من المنافسات الأخرى منها اختبارات وتصفيات مؤهلة للأولمبياد.

ألعاب القوى:

تأجلت بطولة العالم لألعاب القوى داخل الصالات التي كان من المقرر إقامتها في الصين.

وتأجل سباقا ماراثون بوسطن ولندن وكذلك كل منافسات الماراثون ونصف الماراثون البارزة خلال شهري مارس وأبريل.

وألغيت اللقاءات الستة الأولى بالدوري الماسي لألعاب القوى، ومن المأمول أن تنطلق المنافسات في السابع من يونيو عبر لقاء يوجين في ولاية أوريجون.

- البيسبول

ألغيت الاستعدادات لدوري البيسبول الرئيسي كما تأجلت منافسات الموسم التي كان من المقرر أن تنطلق في 26 مارس الجاري.

كذلك تأجلت انطلاقة موسم منافسات البيسبول في اليابان وكوريا الجنوبية.

-كرة السلة

جرى تعليق منافسات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة السلة (فيبا) تعليق كل المنافسات التابعة له.

-الكريكيت

تم اتخاذ إجراءات مختلفة في أنحاء العالم: حيث تأجلت جولة الفريق الإنجليزي في سريلانكا وألغيت جميع منافسات الكريكيت للمحترفين في أستراليا، وجرى تعليق المنافسات في جنوب أفريقيا كما تأجل انطلاق الدوري الممتاز للكريكيت في الهند وكذلك دوري السوبر الباكستاني.

-الدراجات

تأجلت انطلاقة سباق إيطاليا الدولي للدراجات (جيرو دي إيطاليا) التي كانت مقررة في العاصمة المجرية بودابست في التاسع من مايو، كما ألغي سباق دوفين ضمن عدة فعاليات ألغيت.

ولن تجرى أي منافسات للدراجات قبل أوائل يونيو، حسب ما أعلنه الاتحاد الدولي للدراجات.

-كرة القدم

تأجلت كأس الأمم الأوروبية ( يورو 2020) لمدة 12 شهرا، لتقام في صيف عام 2021 ، كما تأجلت مباريات الملحق إلى سبتمبر.

وتأجلت كأس أمم أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا 2020) حتى عام 2021.

وتأجلت مباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، ولم يجر تحديد المواعيد الجديدة لاستئناف المنافسات، كما تأجلت منافسات دوري أبطال أوروبا للسيدات.

وتوقفت المنافسات في كل من إنجلترا وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا وفرنسا وعدة دول أوروبية أخرى، حتى أواخر أبريل المقبل ومواعيد أخرى لاحقة.

تم الإعلان عن عدم استكمال الدوري البلجيكي الذي توقف قبل مرحلة واحدة من نهايته، وتقرر الإعلان عن تتويج كلوب بروج باللقب.

- الجولف

تأجلت بطولة الأساتذة، أولى البطولات الكبرى في الموسم، والتي كانت مقررة بين التاسع و12 أبريل المقبل، كما تأجلت بطولة "بي.جي.إيه" التي كانت مقررة في سان فرانسيسكو بين 14 و17 مايو، لأجل غير مسمى.

وتأجلت الجولة الأوروبية للجولف حتى منتصف مايو المقبل.

-سباق الخيول

جرى تأجيل مهرجان "كنتاكي ديربي" للخيول وإلغاء سباق "جراند ناشيونال" الذي كان مقررا بإنجلترا.

-هوكي الجليد

وجرى تعليق منافسات دوري الهوكي الوطني (إن.إتش.إل).

وتقرر إلغاء بطولة العالم لهوكي الجليد للرجال بسويسرا وكذلك بطولة العالم لهوكي الجليد للسيدات في كندا.

-رياضات المحركات

تأجل سباق الجائزة الكبرى الأسترالي الذي كان مقررا يوم 15 مارس الجاري في افتتاح بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1، كما تأجلت سباقات البحرين والصين وفيتنام وهولندا وإسبانيا وموناكو وأذربيجان، ولا يمكن افتتاح البطولة قبل 14 يونيو المقبل عبر السباق الكندي، على أقل تقدير.

وجرى تعليق موسم سباقات "ناسكار" حتى التاسع من مايو.

وجرى تعليق سباقات السيارات الكهربائية (فورمولا-إي) حتى مايو المقبل على أقل تقدير.

- الألعاب الأولمبية          

تقرر تأجيل أولمبياد طوكيو 2020 الذي كان مقررا بين 24 يوليو والتاسع من أغسطس، ليقام في العام المقبل في الفترة ما بين 23 يوليو والثامن من أغسطس.

كذلك جرى تأجيل دورة الألعاب البارالمبية التي كانت مقررة بين 25 أغسطس والسادس من سبتمبر إلى العام المقبل في الفترة ما بين 24 أغسطس والخامس من سبتمبر.

-اتحاد الرجبي

جرى تأجيل أربع مباريات في بطولة الأمم الستة.

وجرى تعليق منافسات مسابقة اتحاد الرجبي الدولية للأندية الاحترافية (سوبر رجبي)، كما جرى تعليق كل منافسات اللعبة في إنجلترا حتى 14 أبريل المقبل.

- التزلج

ألغيت نهائيات كأس العالم للتزلج الألبي التي كانت مقررة في مدينة كورتينا دامبيتزو الإيطالية.

كذلك ألغيت منافسات أخرى في البياثلون وتزلج الوثب والتزلج الريفي.

- التنس

تأجلت بطولة فرنسا المفتوحة (رولان جاروس) التي كانت مقررة بين 25 مايو والسابع من يونيو، لتقام بين 20 سبتمبر والرابع من أكتوبر، بينما ألغيت بطولة ويمبلدون لهذا العام.

تأجلت بطولة إنديان ويلز لتنس الأساتذة، كما جرى تعليق جميع منافسات الرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين ومنافسات الرابطة العالمية للاعبات التنس المحترفات حتى 13 يوليو على أقل تقدير.

كذلك تقرر تأجيل نهائيات كأس الاتحاد لفرق التنس للسيدات التي كانت مقررة في بودابست في أبريل.

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