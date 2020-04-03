الزمالك يصدم صالح جمعة

وجه مسئولو النادي الزمالك صدمة قوية لصالح جمعة لاعب وسط الفريق الأول بالنادي الأهلي بشأن التعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

واكد مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك على أنه لم يتفاوض مع صالح جمعة لاعب وسط الأهلي ولا ينوي التفاوض مع أي لاعب من داخل صفوف القلعة الحمراء.





وقال مرتضى في تصريحاته: " نادي الزمالك لن يتفاوض مع أي لاعب من الأهلي يكمل عقدا مع الشياطين الحمر لأنه يحترم الأحمر وجميع الأندية".





واشار مرتضي منصور إلى أنه يحترم جميع اللاعبين الذين لديهم عقود مع الأهلي وهو ما يمنعه من فتح المفاوضات مع أي لاعب لضمه في الصيف.





ويعاني صالح جمعة من عدم المشاركة نهائياً هذا الموسم مع النادي الأهلي بقرار فني من السويسري رينيه فايلر الذي يرفض تواجده لسوء أخلاقه.