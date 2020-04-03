"الصحة العالمية": مصر من أوائل الدول التي طبقت اللوائح لمواجهة الكورونا

قال أحمد المنظري، المدير الإقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية، إن عدد مصابي فيروس كورونا على مستوى العالم قارب على المليون حالة، بينما وصلت عدد حالات الوفاة إلى 50 ألف حالة.





وأشار "االمنظري"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن الدول أصبحت أكثر وعيا عما كانت عليه في بداية اكتشاف الفيروس، حيث كثفت الدول من إجراءات التقصي والتتبع وهو ما زاد من اكتشاف حالات الإصابة.





وأوضح المدير الإقليمي لشرق المتوسط في منظمة الصحة العالمية، أن إقليم شرق المتوسط يتكون من 22 دولة، ومن أكثر الدول إصابة بفيروس كورونا هى إيران ثم باكستان ثم المملكة العربية السعودية، منوها بأن مصر أوائل الدول التي طبقت اللوائح التي قررتها المنظمة، ولديها مختصين على أعلى مستوى.





وعن أثر الحرارة على فيروس الكورونا، أوضح أنه فيروس جديد، وليس هناك معلومات كافية عنه، ولا يمكن التأكيد بشكل قاطع على أثر الحرارة على الفيروس حتى الآن.





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الخميس، عن خروج 22 حالة من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم ألماني الجنسية و21 مصريًا، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 201 حالة.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 282 حالة، من ضمنهم الـ 201 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 86 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها سابقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 6 حالات جميعهم مصريين.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 865 حالة من ضمنهم 201 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و58 حالة وفاة.



