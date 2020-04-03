غدًا.. سيد صادق يكشف أسباب اختفاءه عن الساحة الفنية في "ميجا ستار"

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يحل الفنان سيد صادق ضيفًا مع الإعلامية نور يوسف،في برنامجها "ميجا ستار" المذاع عبر شاشة قناة "المحور" في أول ظهور تليفزيوني له، بعد غياب طويل عن الساحة الفنية، وذلك غدًا في تمام الساعة العاشرة مساءً.



ويكشف "صادق" خلال الحوار، عن أسباب اختفاءه عن الساحة الفنية قرابة الخمس أعوام، وحقيقة اعتزاله المجال، وتوجيه رسالة للجيل الحالي من المخرجين والمنتجين، كما يتطرق الحوار إلى علاقته بعددِ من الفنانين، منهم عادل إمام ونور الشريف وفؤاد المهندس وأحمد زكي، وكذلك الشيخ محمد متولي الشعراوي.





ويتحدث سيد صادق، عن بدايات دخوله المجال، والذي انطلق من خشبة المسرح، مرورًا بالسينما والتليفزيون، وأسباب حصره في أدوار الشر ورجل الأعمال الخارج عن القانون، وحقيقة غضبه لعدم حصوله على تكريمات وجوائز.



ويكشف لأول مرة مع نور يوسف، عن علاقته بابنه "لؤي" المؤلف والسيناريست، وعلاقته ببرامج مقالب رامز جلال، وتعاونها سويًا في تأسيس شركة انتاج فني، كما يتحدث عن اتجاهه للتجارة، واعتماده عليها في ظل ابتعاده عن المجال.



يذكر أن برنامج "ميجا ستار" تقدمه الإعلامية نور يوسف، يوم السبت من كل أسبوع، عبر شاشة قناة "المحور" في تمام الساعة العاشرة مساءً.

