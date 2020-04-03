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بعد إشادة "الصحة العالمية".. كيف نجحت مصر في مواجهة الكورونا

الجمعة 03/أبريل/2020 - 06:24 م
بوابة الفجر
سمر حسن
نجحت مصر، في مواجهة فيروس كورونا والتصدي له، وكشفت وزارة الصحة، أن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا حتى الخميس 865 شخص منهم 201 حالة شفيت، وخرجت من مستشفى العزل، و58 حالة وفاة، وتعيش مصر مرحلة متوسطة من تفشي الفيروس حيث نجحت مصر في تطبيق ارشادات الصحة العالمية ولم تنجح دول أجنبية متقدمة في تطبيق هذه الارشادات 

إشادة عالمية
وتوجه تيدروس أدهانوم مدير منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، كما ثمن أدهانوم، التزام الرئيس القوى بوقف فيروس كورونا من الانتشار مشددا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي نجح في عمل عظيم حينما أكد على حصول المتضررين من فيروس الكورونا على دعم حكومي واسع.

ونشر، أدهانوم، تغريدة علي حسابه عبر توتير، عن خبر توقيع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرار بتكفل صندوق تحيا مصر بنفقات الحجر الصحي للمصريين القادمين من الخارج بسبب فيروس كورونا، جاء قرار السيسي بعد يوم من رفض عدد من المواطنين العالقين الذين وصلوا من بريطانيا والكويت الحجر الصحي لمدة 14 يومًا على نفقتهم.

الوضع المصري 
واستعرضت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، تحليل بيانات الوضع فيروس كورونا في مصر بالمقارنة مع بعض دول الشرق الأوسط، وبعض الدول التي تفشى بها المرض

وكشفت زايد، أن متوسط عدد الإصابات في مصر 7 إصابات لكل مليون مواطن، ولايزال متوسط عدد الوفيات 0.4 لكل مليون مواطن، مضيفة أن متوسط عدد المصابين في دول الشرق الأوسط بلغ من 17 - 500 إصابة لكل مليون، بينما يصل متوسط حالات الوفاة من حالة وفاة واحدة لـكل 36 حالة مصابة ضمن مليون مواطن.

وأضافت وزيرة الصحة، أن متوسط عدد الحالات المصابة في الدول الموبوءة تجاوز 2000 شخص، و200 حالة وفاة لكل مليون مواطن، موضحة أن الزيادات المصابين في مصر متناسبة مع المعدلات المتوقعة لكل أسبوع، ومازالت مصر أقل معدلات الإصابة عالميًا بالنسبة لعدد السكان.

الحدود الأمنة
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، في لقاء تليفزيوني أمس الخميس، أن مصر في الحدود الأمنة في إصابات الكورونا "نحن في مرحلة متوسط، وأرهن علي وعي الشعب المصري، ولم نصل لحالة الطوارئ أو الوباء ".

وأضاف مدبولي، أنه يمكن لأرقام المصابين الأسبوع القادم، أن ترتفع ولكنها فى الحدود الآمنة والمرحلة المتوسطة من انتشار فيروس كورونا، مضيفا أن جميع السلع الغذائية متوفرة، ويوجد في مصر رصيد يكفى أكثر من 3 أشهر.

وناشد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، المحافظات كثيرة السكان بالالتزام بالإجراءات الوقاية من فيروس كورونا، مشددا علي التنسيق والتعاون بين الوزارات المعينة والمحافظات والوحدات المحلية.

وكشف الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، أن وزراة الصحة نشرت 1000 سيارة مجهزة للعمل كعيادات متحركة للكشف على المواطنين بكل المحافظات فى إطار عمليات المتابعة لإحتواء فيروس كورونا

إجراءات حازمة 
ووضعت وزارة الصحة، ثلاث السيناريوهات للتعامل مع فيروس وكورونا، تطبق الحكومة السيناريو الثاني حيث أغلقت السلطات، جميع المساجد والكنائس منذ منتصف مارس، لمدة أسبوعين لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وحذرت وزارة الأوقاف والكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في بيانات منفصلة، من "الخطورة الشديدة للتجمعات" في نشر الفيروس، قررت وزارة الأوقاف، إيقاف صلاة الجمع والجماعات وغلق جميع المساجد، لمدة أسبوعين والاكتفاء برفع الآذان في المساجد"، أمرت اللجنة الدائمة للمجمع المقدس بغلق جميع الكنائس وإيقاف الخدمات الطقسية والقداسات" لنفس الفترة.

وفرضت الحكومة قرار حظر التجول على الطرق من 7 مساءا حتي 6 صباحا، كما أصدر الدكتور مصطفى مدبولى قرار بوقف جميع وسائل النقل الجماعى من الساعة 7 مساءً وحتى الساعة 6 صباحا، قرر رئيس الوزراء إغلاق كل المحلات التجاري، منها محلات بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية، كما علقت الحكومة الطيران الخميس 19 مارس، وعلقت الحكومة الدراسة بالجامعات والمدارس لمدة أسبوعين

يذكر أن منظمة الصحة العالمية أعلنت عن ارتفاع إصابات فيروس كورونا حيث وصلت الاصابات 1،040،664 شخص، بينما المتعافون 222،240 شخص، وبلغت الوفيات 55،191 شخص، وتشير التقديرات الأسترالية، أن الحصيلة الحقيقية للمصابين بفيروس، ربما تكون 10 مليون شخص.

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