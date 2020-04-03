متحف رشيد يطلق حملة عبر "فيس بوك" لرفع الوعي الأثري

أطلق متحف رشيد الوطني عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حملة لنشر الوعي الثقافي والأثري بين محبي الآثار ومتابعي المتحف.





ومن ناحيته قال سعيد رخا مدير عام متحف رشيد، في تصريحات اليوم الجمعة، إن تلك الحملة تأتي تماشيًا والتزامًا بالإجراءات التي اتخذتها الدولة للوقاية من فيرس كورونا والحد من انتشاره واستثمارًا لفترة إغلاق المتاحف والمواقع الأثرية على مستوى الجمهورية حتى 15 أبريل الجاري.





وتضمنت المنشورات التي أطلقها المتحف على صفحته معلومات عن القطع الأثرية وحملت كذلك شعارات "خليك في البيت" "خليك آمن" "احمي وطنك"، وأكدت أن البيت رمز للأمان واتباع تعليمات مؤسسات الدولة للقضاء على فيروس كورونا المستجد واجب وطني.





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نشر موقع سبكترا نيوز، وموقع بيجاسوس الناطقان باللغة الإنجليزية، عن خطط في مدينة نيويورك لتحويل الفنادق بأكملها إلى مستشفيات مؤقتة، بسبب أزمة فيرس كورونا المستجد، حيث تشهد أمريكا تفشي وبائي للمرض.

وحسب موقع سبكترا نيوز قالت دين كريسويل، مفوضة قسم إدارة الطوارئ في المدينة، إن الفنادق ستُستخدم في عزل الأفراد بمن فيهم المشردون، والمدينة لديها اتفاقات بـ 1500 غرفة فندقية حتى يوم الثلاثاء.



وتابعت: أغلق فندق هيلتون في وسط المدينة ابوابه اليوم الجمعة، وكذلك العديد من الفنادق الأخرى، وفقًا لـ Vijay Dandapani، الرئيس والمدير التنفيذي لجمعية الفنادق في مدينة نيويورك، والذي قال "هذا سوف يدمر صناعتنا". و"سيستغرق الأمر سنوات للتعافي".



وصرح دي بلاسيو أن مدينة نيويورك بها أكثر من 1800 حالة مؤكدة من الفيروسات التاجية كورونا و11 حالة وفاة وفندق بنسلفانيا من بين الفنادق الفارغة تمامًا التي يمكن إعادة توظيفها على الفور.



وأشار إلى أن الفنادق ستؤي المرضى الغير مصابين بالكورونا COVID-19، من أجل إخلاء مساحة في المستشفيات لعلاج الحالات الجديدة، والعمال الذين جلبتهم الحكومة الفيدرالية إلى المدينة يمكنهم أيضًا البقاء هناك.



فيما نشرت صحيفة بيجاسوس الإلكترونية صور التجهيزات في الفنادق، والأسرة وقد تجهزت لاستقبال المرضى، وصور لأسرة بها مرضى محجوزين بالفعل.





