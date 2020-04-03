بوروسيا دورتموند يخشى انقضاض ريال مدريد على هالاند









أبدى مسؤولي نادي بوروسيا دورتموند الألماني تخوفهم الشديد، من خطف موهبة الفريق أيرلنج هلاند من قبل ريال مدريد.





وتعاقد النادي الألماني مع صاحب الـ19 عاماً في يناير الماضي قادماً من فريق ريد بول سالزبورج النمساوي مقابل 20 مليون يورو، فضلاً عن مبلغ 23 مليون يورو قيمة إضافية، وزعت بواقع 8 مليون يورو لوالد اللاعب، و15 مليون يورو لوكيل اللاعب مينو رايولا.





وكانت تقارير صحفية عديدة قد أشارت لرغبة ريال مدريد في التعاقد مع الموهبة النرويجية، لقيادة هجوم النادي الملكي في فترة ما بعد الفرنسي كريم بنزيما مهاجم الفريق الحالي.





وعلمت صحيفة آس الإسبانية، نقلاً عن عدة مصادر صحفية مقربة من النادي الألماني، أن القائمين على دورتموند متخوفين من توارد تلك الأنباء بشأن متزايد.





وما عزز تلك المخاوف، هو إدراج شرط جزائي في عقد اللاعب يقدر بـ75 مليون يورو، سيكون ساري المفعول في يناير من العام القادم 2021، وهو مبلغ مناسب للغاية لإدارة ريال مدريد، قياساً على حجم موهبة اللاعب.





يذكر أن هالاند خاض 11 مباراة مع دورتموند، سجل خلالها 12 هدفاً وصنع هدفين آخرين.



