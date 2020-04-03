بعد قرار الملك سلمان اليوم ..هل تتحمل السعودية سداد مرتبات العمالة المصرية

قرر الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الجمعة، تحمل قيمة نفاقات أجور العاملين بالقطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية خلال فترة ازمة كورونا التى أوقف العديد من الشركات أعمالها بها.

وأوضحت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، أن الملك سلمان أصدر أم بصرف ما يصل إلى تسعة مليارات ريال (2.4 مليار دولار) لدفع جزء من أجور العاملين في القطاع الخاص ليثني الشركات عن تسريح الموظفين.

وذكرت وكالة الأنباء نقلا عن الأمر الملكي ”يحق لصاحب العمل بدلاً من إنهاء عقد العامل السعودي أن يتقدم للتأمينات الاجتماعية بطلب صرف تعويض شهري للعاملين لديه بنسبة 60 % من الأجر المسجل في التأمينات الاجتماعية لمدة ثلاثة أشهر، بحد أقصى تسعة آلاف ريال شهرياً، وبقيمة إجمالية تصل إلى 9 مليارات ريال“.

موقف العمالة المصرية:

وعلى صعيد آخر، كشفت شعبة التوظيف بالخارج باتحاد الغرف التجارية، أن قرار الملك سلمان يشمل فقط الموظفين السعودين، وليس الموظفون الوافدون من بينهم المصريون.

قال عبد الرحيم المرسي، نائب رئيس شعبة التوظيف بالخارج بغرقة القاهرة التجارية، خلال تصريحات صحفية، إنه من المقرر أن تتحمل شركات قطاع الخاص دفع كل أو جزء من مرتبات العمالة الوافدة من ضمنهم المصرييين، حيث يبلغ إجمالي عدد العامليين المصريين بالمملكة نحو 3 مليون عامل.