Advertisements

بريطانيا: 2000 سرير طبي إضافي جاهزين لاستقبال المصابين

الجمعة 03/أبريل/2020 - 06:19 م
بوابة الفجر
الفجر
وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، أن أكثر من 2000 سرير طبي إضافي أصبحوا جاهزين الآن لاستقبال حالات مصابة بفيروس كورونا.

وأضاف: "مازلنا في حاجة إلى متطوعين إضافيين في القطاع الطبي لمكافحة انتشار وباء كورونا".

ويذكر أن سجّلت بريطانيا، الأربعاء، 563 وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وهي المرة الأولى التي تتخطى فيها الحصيلة اليومية للوفيات في البلاد عتبة 500 وفاة، ما يرفع إلى 2,352 الحصيلة الإجمالية للمتوفين بالوباء على الأراضي البريطانية. 


وأعلنت وزارة الصحة البريطانية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أنه "من الساعة الخامسة (16.00 بتوقيت جرينتش) من يوم 31 مارس/آذار بلغ عدد المتوفين ممن أدخلوا مستشفيات المملكة المتحدة لإصابتهم بفيروس كورونا المستجد 2,352".

وذكرت الوزارة أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد بلغت 29,474 شخص، أي بزيادة 4,324 إصابة في غضون 24 ساعة.

وكانت بريطانيا فرضت الأسبوع الماضي إغلاقا تاما لتعزيز جهود مكافحة الفيروس، إلا أن رئيس حكومتها بوريس جونسون الذي أصيب بدوره حذر من أن الأوضاع "ستزداد سوءا قبل أن تشهد تحسنا".

وأصاب الفيروس العائلة المالكة، وشفي الأمير تشارلز منه وخرج الثلاثاء من الحجر بعدما كانت عوارض مرضه طفيفة.

والأربعاء، نشر الأمير تشارلز تسجيل فيديو يشيد فيه بالأداء "الرائع" لقطاع الصحة العامة في بريطانيا، وقال "لا يعرف أي منا متى ينتهي هذا الأمر، لكنه سينتهي حتما".

وأضاف: "إلى حين انتهائه لنحاول جميعا أن نتحلى بالأمل، وأن نثق بأنفسنا والآخرين، وأن نتطلع إلى مرحلة أفضل".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كوفيد كورونا جاهز بريطانيا المصابين الاجمالي استقبال 2000 سرير

أخبار تهمك

عاجل| أول علاج مصري لـ"كورونا".. وتكليفات وزارية بسرعة الإنجاز

منذ يومين

الكشف عن اللاعبين الذين لا يُريدهم ميسي في برشلونة

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يقترب من حسم كبرى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 3 ساعات

كوفيد-19.. مستجدات هامة في الصين ومفاجأة حول علاج كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك يصدم صالح جمعة

منذ ساعة الا ربع

الكشف عن أولى صفقات الأهلي السوبر

منذ ساعتين و 46 دقيقة

مجلس الوزراء يعلن موعد انتهاء مرحلة الخطر في مواجهة كورونا

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. قرارات جديدة من النائب العام بشأن مخالفي إجراءات مواجهة كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل|| شاهد.. تدهور خطير في صحة الملحن خالد عادل بعد إصابته بتسمم دموي (صور)

منذ حوالي 14 ساعة

الصحة العالمية تحذر دول المنطقة من كارثة وتطالبها بـ حجر "أكثر صرامة"

منذ حوالي 9 ساعات

شكر للسيسي وتحذير للشرق الأوسط.. 3 رسائل مهمة من "الصحة العالمية"

منذ حوالي 4 ساعات

هل يمد حظر التجوال أسبوعين آخرين؟.. مجلس الوزراء يحسم الأمر

منذ حوالي 10 ساعات

مفاجأة صادمة بشأن كارثة سببها بعض العائدين من الخارج

منذ حوالي 10 ساعة

علماء يفجرون مفاجأة تسعد الملايين بشأن علاج كورونا.. ولكن هناك خبر سيئ

منذ حوالي 22 ساعة

خاص - الأهلي يتراجع عن ضم بديل فتحي

منذ ساعتين

آخرها "أبو ربيع".. 6 قرى مصرية عُزلت لمنع تفشي كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

163 إصابة جديدة بفيروس كورونا في بريطانيا

قصر باكنجهام: الملكة إليزابيث بصحة جيدة

أول تعليق من الحكومة البريطانية على إصابة ولي العهد بـ"كورونا"

Boris Johnson | بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا يعلن إصابته بفيروس كورونا المستجد

للمرة الأولى.. بريطانيا تتجاوز الـ 500 وفاة في يوم واحد بـ"كورونا"

"جونسون": خبر وفاة أكثر من 500 شخص بـ كورونا حزين جدا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:49 ص

هل يمد حظر التجوال أسبوعين آخرين؟.. مجلس الوزراء يحسم الأمر

مجلس الوزراء يعلن موعد انتهاء مرحلة الخطر في مواجهة كورونا

08:28 ص

مفاجأة صادمة بشأن كارثة سببها بعض العائدين من الخارج

08:35 ص

آخرها "أبو ربيع".. 6 قرى مصرية عُزلت لمنع تفشي كورونا

01:42 م

شكر للسيسي وتحذير للشرق الأوسط.. 3 رسائل مهمة من "الصحة العالمية"

03:05 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: دروس فيروس كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مبادرة الفجر "إحنا فى ضهرك".. خليك فى البيت وإحنا هنوصل شكوتك للمسئولين

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: "كورونا" يفجر الخلافات بين دول العالم