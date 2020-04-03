بريطانيا: 2000 سرير طبي إضافي جاهزين لاستقبال المصابين

وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، أن أكثر من 2000 سرير طبي إضافي أصبحوا جاهزين الآن لاستقبال حالات مصابة بفيروس كورونا.





وأضاف: "مازلنا في حاجة إلى متطوعين إضافيين في القطاع الطبي لمكافحة انتشار وباء كورونا".





ويذكر أن سجّلت بريطانيا، الأربعاء، 563 وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وهي المرة الأولى التي تتخطى فيها الحصيلة اليومية للوفيات في البلاد عتبة 500 وفاة، ما يرفع إلى 2,352 الحصيلة الإجمالية للمتوفين بالوباء على الأراضي البريطانية.



وأعلنت وزارة الصحة البريطانية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أنه "من الساعة الخامسة (16.00 بتوقيت جرينتش) من يوم 31 مارس/آذار بلغ عدد المتوفين ممن أدخلوا مستشفيات المملكة المتحدة لإصابتهم بفيروس كورونا المستجد 2,352".





وذكرت الوزارة أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد بلغت 29,474 شخص، أي بزيادة 4,324 إصابة في غضون 24 ساعة.

وكانت بريطانيا فرضت الأسبوع الماضي إغلاقا تاما لتعزيز جهود مكافحة الفيروس، إلا أن رئيس حكومتها بوريس جونسون الذي أصيب بدوره حذر من أن الأوضاع "ستزداد سوءا قبل أن تشهد تحسنا".





وأصاب الفيروس العائلة المالكة، وشفي الأمير تشارلز منه وخرج الثلاثاء من الحجر بعدما كانت عوارض مرضه طفيفة.

والأربعاء، نشر الأمير تشارلز تسجيل فيديو يشيد فيه بالأداء "الرائع" لقطاع الصحة العامة في بريطانيا، وقال "لا يعرف أي منا متى ينتهي هذا الأمر، لكنه سينتهي حتما".

وأضاف: "إلى حين انتهائه لنحاول جميعا أن نتحلى بالأمل، وأن نثق بأنفسنا والآخرين، وأن نتطلع إلى مرحلة أفضل".



