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البورصة الأمريكية تفتح تعاملاتها على تراجعات جماعية لمؤشراتها

الجمعة 03/أبريل/2020 - 06:30 م
البورصة الأمريكية
البورصة الأمريكية
الفجر الاقتصادي

 فتحت المؤشرات الرئيسية  للبورصة الأمريكية على انخفاض يوم الجمعة ، تحت تأثير سلبي من نتائج غير جيدة  عن نمو معدلات التوظيف بأمريكا.

وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 127.51 نقطة أو ما يعادل 0.06 %إلى 21285.93 نقطة.

وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضا 11.98 نقطة أو 0.47 %  إلى 2514.92 نقطة،  وتراجع المؤشر ناسداك المجمع 10.04 نقطة أو 0.13 % إلى 7477.27 نقطة.

 

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