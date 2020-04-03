Advertisements
البورصة الأمريكية تفتح تعاملاتها على تراجعات جماعية لمؤشراتها
الجمعة 03/أبريل/2020 - 06:30 م
الفجر الاقتصادي
فتحت المؤشرات الرئيسية للبورصة الأمريكية على انخفاض يوم الجمعة ، تحت تأثير سلبي من نتائج غير جيدة عن نمو معدلات التوظيف بأمريكا.
وتراجع
المؤشر داو جونز الصناعي 127.51 نقطة أو ما يعادل 0.06 %إلى 21285.93 نقطة.
وفتح
المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضا 11.98 نقطة أو 0.47 % إلى 2514.92 نقطة، وتراجع المؤشر ناسداك المجمع 10.04 نقطة أو 0.13 % إلى 7477.27 نقطة.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا