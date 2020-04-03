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"الهلال الأحمر" تدشن برنامجًا تدريبيًا لمكافحة فيروس كورونا

الجمعة 03/أبريل/2020 - 06:25 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي

دشنت هيئة الهلال الأحمر بالمملكة العربية السعودية، مساء اليوم الجمعة، البرنامج التدريبي لمكافحة العدوى وفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، ويستمر البرنامج خلال الفترة من 5 - 9 أبريل الجاري، وذلك ضمن سلسلة الجهود التوعوية التي تقدمها الهيئة في شتى مناطق المملكة للحد من تفشي الفيروس.

وتستهدف هيئة الهلال الأحمر، عبر برنامج رفع استعدادات الممارسين الصحيين والعاملين بالقطاع الصحي؛ باعتبارهم خط الدفاع الأول لمواجهة انتشار وباء كورونا، بالإضافة إلى إتاحة هذا البرنامج للأفراد كافة في القطاعات الحكومية والخاصة.

هذا ويحصل المتدرب فور اجتياز البرنامج والانتهاء من الدورة على شهادة بشكل تلقائي؛ عبر النظام الإلكتروني الخاص بالتدريب ويمكن للممارسين الصحيين والمتطوعين والأفراد للراغبين في المشاركة التسجيل على الرابط الإلكتروني: 

ويأتي هذا البرنامج ضمن الجهود والإجراءات الاحترازية، التي تقدمها الهيئة على المستوى الميداني والإسعافي والتطوعي للحد من انتشار فيروس كورونا، وتعزيز وسائل الوقاية منه، فضلًا عن جهودها التوعوية التي تقدمها عبر كل الوسائل لرفع الوعي الاجتماعي بمخاطر هذا الفيروس.

وقال مدير عام إدارة التدريب بهيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد السويح: إن "الهيئة فعلت تقنية التدريب عن بُعد؛ ضمن سلسلة الجهود التوعوية والتدريبية والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا في المملكة".

ولفت "السويح" إلى أن الهيئة تستهدف من خلال هذه البرامج تعزيز سبل الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا لموظفيها الإداريين والميدانيين، من خلال رفع الوعي بالإجراءات الوقائية اللازمة والتعريف بمخاطر الإصابة بهذا الفيروس.

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