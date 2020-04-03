يعرض لكم "الفجر"، أسعار الذهب اليوم الجمعة 3-4-2020 "، في الإمارات والبورصات العالمية والعملة الوطنية الدرهم الإماراتي وأيضا الدولار الأمريكي.

أسعار الذهب اليوم الجمعة 3-4-2020 في الإمارات

وسجلت اسعار الذهب "عيار 18"، 148.65 درهم ، والذهب "عيار21"، 173.43درهم ، وسعر "عيار 24" 198.20درهم .

وسجل "الذهب"، "عيار 12"، 89.62 درهم للجرام الواحد، وننشر أسعار الذهب في الأسواق مع بداية تعاملات اليوم لما به من أهمية للمقلبين علي الزواج من الرجال والنساء .

ويحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في الامارات في الأيام السابقة في السوق الإماراتي.





أسعار الذهب اليوم الجمعة 3-4-2020 في الإمارات

عيار الذهب سعر الذهب بـ دولار أمريكي سعر الذهب بـ درهم اماراتي اسعار الذهب عيار 24 53.96$ 198.20 سعر الذهب عيار 22 49.47$ 181.69 اسعار الذهب عيار 21 47.22$ 173.43 اسعار الذهب عيار 18 40.47$ 148.65 سعر الذهب عيار 14 31.48$ 115.62 سعر الذهب عيار 12 26.98$ 99.10 اسعار أوقية الذهب 1.678$ 6.164 اسعار جنيه الذهب 377.74$ 1.387 اسعار كيلو الذهب 35.961$ 198.203

تعرف علي متوسط اسعار الذهب في الايام السابقة في الامارات



