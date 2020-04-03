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أسعار الذهب اليوم الجمعة 3-4-2020 في الإمارات

الجمعة 03/أبريل/2020 - 06:41 م
بوابة الفجر
محمد المسلمي

يعرض لكم "الفجر"، أسعار الذهب اليوم الجمعة 3-4-2020 "، في الإمارات والبورصات العالمية والعملة الوطنية الدرهم الإماراتي وأيضا الدولار الأمريكي.

أسعار الذهب اليوم الجمعة 3-4-2020 في الإمارات

 وسجلت اسعار الذهب "عيار 18"، 148.65 درهم ، والذهب "عيار21"،  173.43درهم ، وسعر "عيار 24" 198.20درهم .

 وسجل "الذهب"، "عيار 12"، 89.62 درهم للجرام الواحد، وننشر أسعار الذهب في الأسواق مع بداية تعاملات اليوم لما به من أهمية للمقلبين علي الزواج من الرجال والنساء .

 ويحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في الامارات في الأيام السابقة في السوق الإماراتي.


أسعار الذهب اليوم الجمعة 3-4-2020 في الإمارات

 

عيار الذهب

سعر الذهب بـ دولار أمريكي

سعر الذهب بـ درهم اماراتي

اسعار الذهب عيار 24

53.96$

198.20

سعر الذهب عيار 22

49.47$

181.69

اسعار الذهب عيار 21

47.22$

173.43

اسعار الذهب عيار 18

40.47$

148.65

سعر الذهب عيار 14

31.48$

115.62

سعر الذهب عيار 12

26.98$

99.10

اسعار أوقية الذهب

1.678$

6.164

اسعار جنيه الذهب

377.74$

1.387

اسعار كيلو الذهب

35.961$

198.203

 

 

تعرف علي متوسط اسعار الذهب في الايام السابقة في الامارات


عيار 14

عيار 18

عيار 21

عيار22

عيار 24

اليوم

115.34

148.29

173.01

158.03

172.40

28 مارس

115.34

148.29

173.01

158.03

172.40

29 مارس

114.93

148.17

172.86

158.49

172.89

30 مارس

112.73

147.77

172.40

158.73

173.16

1 أبريل

113.41

144.94

169.10

161.36

176.03

2 أبريل

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