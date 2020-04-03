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شديد الحرارة.. بيان مهم من الأرصاد بشأن طقس السبت

الجمعة 03/أبريل/2020 - 06:44 م
ارشيفية
ارشيفية
أمنية فوزي
نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا، على موقعها الرسمي، بدرجات الحرارة، يكشف عن حالة الطقس المتوقعة غدًا السبت الموافق 4 أبريل 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.

وجاءت حالة الطقس المتوقعة كالآتي:

القاهرة الكبرى

طقس حار نهارًا، مائل للبرودة ليلًا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.

الوجه البحري

طقس حار نهارًا، مائل للبرودة ليلًا، شوائب عالقة نهارًا، والرياح معتدلة.

السواحل الشمالية الغربية

طقس مائل للحرارة نهارًا، مائل للبرودة ليلًا، والرياح تنشط مثيرة للرمال والأتربة قد تصل إلى حد العاصفة على بعض المناطق.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء

طقس حار نهارًا، مائل للبرودة ليلًا، والرياح نشطة.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر

طقس مائل للحرارة نهارًا، لطيف ليلًا، والرياح معتدلة.

شمال الصعيد

طقس شديد الحرارة نهارًا، لطيف ليلًا، والرياح معتدلة.

جنوب الصعيد

طقس شديد الحرارة نهارًا، لطيف ليلًا، والرياح معتدلة.

وكانت حذرت الأرصاد المواطنين من تخفيف الملابس تجنبا لنزلات البرد، حيث أن هذا الوقت من العام يشهد تقلبات جوية مصاحبة لموجات من الرمال والأتربة، والتقلبات الجوية مستمرة حتى موعد شم النسيم، نظرا لأن فترة الربيع تتسم بالتغيرات الجوية الحادة والسريعة.

وجاءت حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة كالتالي:

طقس القاهرة الكبرى

يسود طقس معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح تكون معتدلة.

الوجه البحري

طقس معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح تكون معتدلة.

السواحل الشمالية الغربية

طقس معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح تكون معتدلة تنشط أقصى الغرب.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء

طقس معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح تكون معتدلة.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر

طقس معتدل نهارًا، مائل للبرودة ليلًا، والرياح تكون معتدلة.

شمال الصعيد

طقس مائل للحرارة نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح تكون معتدلة.

جنوب الصعيد

طقس حار نهارًا، لطيف ليلًا، والرياح تكون معتدلة.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة:

القاهرة العظمى 29 درجة والصغرى 16 درجات، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 14 درجات، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 12 درجات، وسوهاج العظمى 31 درجة والصغرى 15 درجات، وقنا العظمى 32 درجة والصغرى 15 درجات، وأسوان العظمى 34 درجة والصغرى 17 درجة.

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