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بالفيديو.. كورونا تسبب في إنشاء أكبر مقبرة في أمريكا اللاتينية

الجمعة 03/أبريل/2020 - 06:25 م
بوابة الفجر
وكالات
سجلت طائرة من دون طيار لقطات صادمة لعشرات القبور الجديدة تم حفرها لضحايا فيروس كورونا في أكبر مقبرة في أمريكا اللاتينية الواقعة في مدينة ساو باولو البرازيلية.


حيث إزدادت أعداد الدفن في أمريكا اللاتينية بنسبة 30% وذلك بعد انتشار الفيروس المستجد 

وقد أعلنت وزارة الصحة البرازيلية من قبل عن 836 حالة جديدة لإصابات بفيروس كوفيد 19 و241 حالة وفاة لتتصدر البرازيل بذلك قائمة دول أمريكا اللاتينية في عدد إصابات ووفيات كورونا.

 غواياكويل، أكبر مدن الإكوادور من حيث الكثافة السكانية، أدى تفشي وباء فيروس كورونا إلى تساقط الناس في الشوارع، ووجود قوائم انتظار تصل لأيام لنقل جثث أولئك الذين توفوا في بيوتهم جراء الإصابة بالمرض.

وقد سجل إقليم غواياس حالات وفيات لها علاقة بفيروس كورونا أكثر من دول قارة أمريكا اللاتينية بأسرها، حيث سجل 60 وفاة و1937 إصابة مؤكدة بحلول الأول من إبريل/نيسان.

وتعد مدينة غواياكويل، عاصمة الإقليم، وحدها موطنا لـ 70 في المئة من الوفيات في الإكوادور كلها. وهي واحدة من أكثر مدن العالم تضررا من تفشي فيروس كورونا.

يذكر أن الإحصائيات لم تأخذ في الاعتبار أولئك الذين توفوا دون إجراء اختبار فحص الإصابة بالفيروس لهم.

وقد شهدت الإكوادور ثالث أكبر عدد من الوفيات في أمريكا اللاتينية بعد البرازيل وتشيلي، ولكن بمقارنة نسبة الوفيات بعدد السكان تعتبر هي صاحبة النصيب الأكبر.

ولم يعد متعهدو الجنازات هناك قادرين على التكيف مع الوضع.

وبلغت الأزمة هناك إلى حد أن رئيس الإكوادور، لينين مورينو، شكل قوة خاصة لجمع الجثث ودفنها.

وتقول جسيكا كاستانيدا، التي تعيش في هذه المدينة التي تضم 2.5 مليون نسمة وتقع على بعد نحو 600 كيلومتر من العاصمة: "عندما توفي عمي سيغوندو في 28 مارس الماضي لم يأت أحد لمساعدتنا".

وأضافت قائلة:"لا توجد أسرة متاحة في المستشفيات، وقد مات في البيت، طلبنا خدمة الطوارئ فطلبوا منا أن نصبر، مازالت جثته على الفراش حيث مات دون حتى أن نلمسها".




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مقبرة كوفيد كورونا فيديو أمريكا اللاتينية أكبر

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