بالفيديو.. كورونا تسبب في إنشاء أكبر مقبرة في أمريكا اللاتينية

وقد أعلنت وزارة الصحة البرازيلية من قبل عن 836 حالة جديدة لإصابات بفيروس كوفيد 19 و241 حالة وفاة لتتصدر البرازيل بذلك قائمة دول أمريكا اللاتينية في عدد إصابات ووفيات كورونا.

حيث إزدادت أعداد الدفن في أمريكا اللاتينية بنسبة 30% وذلك بعد انتشار الفيروس المستجد

غواياكويل، أكبر مدن الإكوادور من حيث الكثافة السكانية، أدى تفشي وباء فيروس كورونا إلى تساقط الناس في الشوارع، ووجود قوائم انتظار تصل لأيام لنقل جثث أولئك الذين توفوا في بيوتهم جراء الإصابة بالمرض.





وقد سجل إقليم غواياس حالات وفيات لها علاقة بفيروس كورونا أكثر من دول قارة أمريكا اللاتينية بأسرها، حيث سجل 60 وفاة و1937 إصابة مؤكدة بحلول الأول من إبريل/نيسان.





وتعد مدينة غواياكويل، عاصمة الإقليم، وحدها موطنا لـ 70 في المئة من الوفيات في الإكوادور كلها. وهي واحدة من أكثر مدن العالم تضررا من تفشي فيروس كورونا.





يذكر أن الإحصائيات لم تأخذ في الاعتبار أولئك الذين توفوا دون إجراء اختبار فحص الإصابة بالفيروس لهم.





وقد شهدت الإكوادور ثالث أكبر عدد من الوفيات في أمريكا اللاتينية بعد البرازيل وتشيلي، ولكن بمقارنة نسبة الوفيات بعدد السكان تعتبر هي صاحبة النصيب الأكبر.