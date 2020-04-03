بعد اقتراب عودته للزمالك.. كل ما قدمه عمر جابر خارج جدران القلعة البيضاء (أرقام)

أصبح عمر جابر الظهير الأيمن لفريق بيراميدز قريبًا من العودة لصفوف نادي الزمالك خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم الجبهة اليمني بالفريق الأبيض بعد هروب التونسي حمدي النقاز واحترافه بالدوري الليتواني، وتواجد حازم إمام واللاعب الشاب أحمد عيد فقط بهذا المركز.





وأعلن مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك ترحيبه بعودة عمر جابر لصفوف القلعة البيضاء خلال الميركاتو الصيفي، خاصة وأنه أحد أبناء النادي ويمتلك إمكانيات فنية هائلة وخبرات كبيرة، تجعله إضافة قوية للزمالك.





ماذا قدم عمر جابر منذ رحيله عن الزمالك؟









- بازل السويسري:





انتقل عمر جابر إلي صفوف نادي بازل في صيف 2016 بعد رحيله عن الزمالك، واستمر معه عامين تخللهما فترة إعارة لصفوف فريق لوس أنجلوس الأمريكي، ولعب 20 مباراة مع مع الفريق السويسري بإجمالي دقائق لعب فعلية (1495 دقيقة)، لم يسجل أي أهداف صنع 3 أهداف فقط.





وتوج نجم الزمالك السابق مع فريق بازل بلقب بطولة الدوري السويسري 2016 / 2017، وكأس سويسرا 2017.





- لوس أنجلوس:





انتقل عمر جابر لصفوف لوس أنجلوس الأمريكي في يناير 2018 على سبيل الإعارة واستمر معه حتي يوليو من نفس العالم، قبل أن يعلن بطل أمريكا تفعيل بند الشراء النهائي في عقد اللاعب.





وخاض "جابر" 7 مباريات فقط مع فريق لوس أنجلوس، بواقع (254 دقيقة لعب)، لم يسجل أو يصنع أي أهداف.





- بيراميدز:





رحل عمر جابر عن صفوف فريق لوس أنجلوس الأمريكي في صيف 2018 وقرر العودة لمصر وانضم لصفوف نادي بيراميدز، وشارك مع الفريق في 58 مباراة بمختلف البطولات، وسجل هدف وحيد، وصنع 4 أهداف أخري، وحصل على انذارين في إجمالي دقائق لعب فعلية (4436 دقيقة).



