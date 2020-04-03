أزمة كبرى في الأهلي بسبب رمضان صبحي





سبب رمضان صبحي نجم النادي الأهلي أزمة كبيرة لفريقه في العثور على بديل مناسب لأحمد فتحي الظهير الأيمن للفريق.





وكان أحمد فتحي قد أعلن منذ يومين رحيله رسميا عن صفوف النادي الأهلي بسبب عدم توصله إلى اتفاق بشأن تجديد عقده مع النادي.





ويرغب النادي الأهلي في التعاقد مع لاعب أجنبي ليكون بديل أحمد فتحي في الفريق وعلى رأس أولويات النادي حمدي النقاز نجم الزمالك السابق وأطهر الطاهر لاعب الهلال السوداني.





ولكن يتوقف تعاقد النادي الأحمر مع لاعب أجنبي لتعويض فتحي على عدد الأجانب في الفريق الموسم القادم بالاضافه إلى موقف رمضان صبحي سواء بالبقاء أو الرحيل في نهاية الموسم.





وإذا كان قرار رمضان صبحي هو الرحيل عن صفوف الأهلي فابالتالي لن يتمكن النادي من التعاقد مع لاعب أجنبي في الجبهة اليمنى فسيتجه إلى الاختيار المحلي ليتمكن من ضم لاعب أخر ليعوض رمضان.





وتنتهي إعارة رمضان صبحي مع النادي الأهلي بنهاية الموسم الجاري وتحاول إدارة النادي في الوقت الراهن تجديد إعارته من نادي هيدرسفيلد تاون.



